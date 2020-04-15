Меркель оголосила про часткове зняття карантину в Німеччині, фото — Bloomberg

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Карантин у Німеччині частково пом’якшується. Канцлер Ангела Меркель 15 квітня оголосила про зняття деяких обмежень з наступного тижня.

Відповідну заяву вона зробила після зустрічі з главами всіх федеральних земель в Берліні. Меркель повідомила про певний прогрес в боротьбі з поширенням коронавірусної інфекції, однак підкреслила, що досягнення країни в цьому питанні все ще занадто малі, щоб втратити пильність.

Відкриють з наступного тижня лише магазини з площею до 800 кв м, веломагазини і книжкові крамниці. З 4 травня має поновитися навчання в школах, знову запрацюють перукарні.

Меркель зазначила, що повне повернення до нормального життя можна очікувати тільки через кілька тижнів або місяців. Як і раніше будуть закриті ресторани, бари, кінотеатри, готелі і фітнес-клуби, заборонені церковні служби. Відновлення масових заходів та футбольних матчів за участю глядачів відбудеться не раніше кінця серпня.

Від жителів Німеччини, як і раніше вимагають дотримуватися соціальну дистанцію. Також рекомендується носити медичні маски в магазинах і в громадському транспорті.

Карантин в країні запровадили три з половиною тижні тому. У Берліні вважають, що завдяки цим заходам не вдалося допустити негативного сценарію розвитку епідемії.

Наразі у Німеччині захворіли 133 тис. громадян, але летальних випадків зафіксували тільки 3,6 тис.

На швидшому згортанні карантину наполягали глави деяких регіонів, а також керівники великих підприємств, які вказували на негативні економічні наслідки. Проти виступили медики. Тому було вирішено послабити обмеження в основному для малого і середнього бізнесу.

Першими про початок «розморожування» економіки оголосили на цьому тижні Польща та Австрія.