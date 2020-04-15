Росіяни втікають від коронавірусу до горілки, фото — ТАСС

https://racurs.ua/ua/n136815-rosiyany-vtikaut-vid-koronavirusu-do-gorilky-the-new-york-times.html

Ракурс

Коронавірус у Росії спровокував нову хвилю алкоголізму і домашнього насильства.

Крім коронавірусу, росіян на карантині чекає ще одна небезпека: захоплення алкоголем і пов’язане з цим насильство, пише The New York Times.

В останній тиждень березня обсяги продажу горілки в країні підскочили на 65% у порівнянні з лютим. Журналіст видання послався на результати дослідження компанії GfK.

Правозахисники кажуть про сплеск домашнього насильства з боку п’яних чоловіків. Влада Якутії вирішила заборонити продаж алкоголю після того, як п’яний чоловік зарізав на смерть сім’ю з чотирьох осіб.

Нас чекає хвиля алкоголізму разом з хвилею насильства після епідемії, тому що економіка постраждає і багато людей втрачають роботу. Це тільки початок, — розповіла Марина Пісклакова, директор центру по боротьбі з насильством над жінками «Анна».

Активісти громадських організацій вважають, що у всій країні потрібно обмежити продаж алкоголю під час боротьби з коронавірусом. Це допоможе й збереженню соціальної дистанції. Поки що відповіді від уряду щодо таких заяв не було.

На жаль, уряд не працював над тим, щоб вирішити цю проблему. Жодної просвітницької роботи не проводилося, — розповідає Султан Хамзаєв, керівник активістської групи «Твереза Росія».

Серед частини росіян досі поширена думка, нав’язана ще в Радянському Союзі, про те, що вживання горілки може лікувати або запобігати захворюванням.

Я нещодавно жартував, що ви не повинні просто горілкою мити руки. Ви, ймовірно, також повинні випити від 40 до 50 грамів еквіваленту чистого алкоголю, щоб знищити цей вірус. Але не на роботі, — наводить видання цитату популярного серед росіян президента сусідньої Білорусі Олександра Лукашенка, який у березні так закликав боротися із коронавірусом.

Станом на ранок 15 квітня у РФ захворіли на коронавірусну хворобу COVID-19 25 тис. осіб, 200 хворих померли.