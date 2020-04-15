Коронавирус в России: в РФ убегают от эпидемии к водке, фото — ТАСС

https://racurs.ua/n136815-rossiyane-ubegaut-ot-koronavirusa-k-vodke-the-new-york-times.html

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Коронавирус в России спровоцировал новую волну алкоголизма и домашнего насилия.

Кроме коронавируса, россиян на карантине ждет еще одна опасность: увлечение алкоголем и связанное с этим насилие, пишет The New York Times.

В последнюю неделю марта объемы продаж водки в стране подскочили на 65% по сравнению с февралем. Журналист издания сослался на результаты исследования компании GfK.

Правозащитники говорят о всплеске домашнего насилия со стороны пьяных мужчин. Власти Якутии решили запретить продажу алкоголя после того, как пьяный мужчина зарезал насмерть семью из четырех человек.

Нас ждет волна алкоголизма вместе с волной насилия после эпидемии, потому что экономика пострадает и многие люди теряют работу. Это только начало, — рассказала Марина Писклакова, директор центра по борьбе с насилием над женщинами «Анна».

Активисты общественных организаций считают, что во всей стране нужно ограничить продажу алкоголя во время борьбы с коронавирусом. Это поможет и сохранению социальной дистанции. Пока ответа от правительства относительно таких заявлений не было.

К сожалению, правительство не работало над тем, чтобы решить эту проблему. Никакой просветительской работы не проводилось, — рассказывает Султан Хамзаев, руководитель активистской группы «Трезвая Россия».

Среди части россиян до сих пор распространено мнение, навязанное еще в Советском Союзе, о том, что употребление водки может лечить или предотвращать заболевания.

Я недавно шутил, что вы не должны водкой просто мыть руки. Вы, вероятно, также должны выпить от 40 до 50 граммов эквивалента чистого алкоголя, чтобы уничтожить этот вирус. Но не на работе, — приводит издание цитату популярного среди россиян президента соседней Беларуси Александра Лукашенко, который в марте так призвал бороться с коронавирусом.

По состоянию на утро 15 апреля в РФ заболели коронавирусной болезнью COVID-19 25 тыс. человек, 200 заболевших скончались.