Том Хэнкс поделился кровью для разработки вакцины от коронавируса

Том Хэнкс и Рита Уилсон. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/n136814-tom-henks-podelilsya-krovu-dlya-razrabotki-vakciny-ot-koronavirusa.html

Ракурс

Голливудский актер Том Хэнкс и его супруга Рита Уилсон сдали свою кровь в рамках исследования, которое покажет, смогут ли их антитела быть использованы для разработки вакцины от коронавируса.

Как известно, звездная пара недавно переболела коронавирусом, и врачи заявляют, что они теперь невосприимчивы к инфекции, пишет The Independent.

Звездную пару от COVID-19 лечили с помощью хлорохина. Уилсон заявила, что затрудняется сказать, как повлиял препарат на ее выздоровление. Но зато она знает точно, что хлорохин вызвал множество побочных эффектов, таких как тошнота, головокружение и слабость в мышцах. Жена Хэнкса посоветовала быть очень осторожными с приемом данного лекарственного препарата.

Кроме того, Уилсон рассказала о симптомах коронавируса, которые проявлялись в процессе болезни. Это температура, чувство усталости, боли в теле и потеря обоняния.

А вот у Хэнкса симптомы были несколько иными. У актера температура была не такой высокой и в отличие от жены, он чувствовал вкусы и запахи.

Врачи утверждают, что Хэнкс и Уилсон заразились коронавирусом одновременно от одного человека. Звездная пара не может даже представить, где и когда произошло инфицирование.

Ни у одного из близких людей или команды звездных супругов коронавирус не был обнаружен.

Как ранее писал «Ракурс», Хэнкс и Уилсон заразились коронавирусом во время съемок в Австралии. Актер почувствовал себя плохо и решил пройти тест на коронавирус. Результат теста оказался положительным.