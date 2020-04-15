Том Генкс поділився кров’ю для розробки вакцини від коронавірусу

Том Генкс і Ріта Вілсон. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/ua/n136814-tom-genks-podilyvsya-krov-u-dlya-rozrobky-vakcyny-vid-koronavirusu.html

Ракурс

Голлівудський актор Том Генкс і його дружина Ріта Вілсон здали свою кров у рамках дослідження, яке покаже, чи зможуть їхні антитіла бути використані для розробки вакцини від коронавірусу.

Як відомо, зоряна пара нещодавно перехворіла на коронавірус, і лікарі стверджують, що вони тепер несприйнятливі до інфекції, пише The Independent.

Зоряну пару від COVID-19 лікували за допомогою хлорохіну. Вілсон заявила, що не може сказати, як вплинув препарат на її одужання. Але вона знає точно, що хлорохін викликав безліч побічних ефектів, таких як нудота, запаморочення і слабкість у м’язах. Дружина Генкса порадила бути дуже обережними з прийомом даного лікарського препарату.

Крім того, Вілсон розповіла про симптоми коронавірусу, які проявлялися у процесі хвороби. Це температура, відчуття втоми, біль у тілі та втрата нюху.

А ось у Генкса симптоми були дещо іншими. У актора температура була не такою високою і на відміну від дружини, він відчував смаки і запахи.

Лікарі стверджують, що Генкс і Вілсон заразилися коронавірусом одночасно від однієї людини. Зоряна пара не може навіть уявити, де і коли відбулося інфікування.

У жодного із близьких людей або команди зоряного подружжя коронавірус не виявлено.

Як раніше писав «Ракурс», Генкс і Вілсон заразилися коронавірусом під час зйомок в Австралії. Актор відчув себе погано і вирішив пройти тест на коронавірус. Результат тесту виявився позитивним.