Свято 16 квітня: Чистий четвер і Всесвітній день голосу, фото — "5 канал"

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Ракурс

16 квітня — день Чистого четверга (Великого четверга) у 2020 році, один із важливих днів Страсного тижня напередодні Великодня за православною традицією.

Цього дня Ісус Христос в знак покори омив ноги своїм учням та встановив таїнство Євхаристії (причастя) на Таємній вечері.

Також цього дня Ісус молився у Гетсиманському саду, був зраджений Юдою Іскаріотом, заарештований первосвящениками і вкинутий за ґрати. Чистий четвер — перший з трьох днів, які називають «Велике тридення» в християнстві.

Головна традиція Чистого четверга — навести лад у будинку цього дня, ретельно все вимити, випрати й самому покупатися ще до сходу сонця. При цьому очищення має бути не лише фізичне, але й духовне: треба молитися, відмовитися від поганих звичок і не грішити навіть подумки.

Цього дня прийнято пекти великодні паски. Існує також звичай нести додому після вечірнього богослужіння запалену свічку, з якою простояли всю службу.

Чистий четвер — день весняного очищення. До заходу сонця прибирали у хатах, замітали подвір’я, білили стовбури дерев у дворі, в саду. Зібране сміття, галузки дерев, різний бур’ян палили посеред двору, щоб «очистити землю від зими, морозу, смерті й усякої нечисті».

За повір’ям брудну воду після прибирання не варто виливати в межах дому, бо негативна енергетика такої води може негативно вплинути на подальше життя. Тому її виливали на дорогу чи каміння.

Українці вірили й у декілька прикмет на Чистий четвер. Яка погода буде цього дня, таким самим буде і Вознесіння (у 2020 році — 28 травня). Дощ на Чистий четвер — на дощову весну.

Вважалося також, що у Чистий четвер не можна віддавати з дому щось цінне та позичати гроші.

16 квітня 1995 року почав діяти телефонний міжнародний код «380», який Україна першою отримала серед країн колишнього СРСР. А у 2000 році на референдумі, який ініціював тодішній президент Леонід Кучма, більшість жителів України підтримали ідею скорочення загальної кількості народних депутатів України з 450 до 300, позбавлення їх недоторканності і право президента на розпуск парламенту.

У 1889 році 16 квітня народився геніальний Чарлі Чаплін — американський кіноактор, режисер, сценарист.

Крім того, у деяких західних країнах 16 квітня відзначають Всесвітній день голосу. Ініціатива свята з’явилася в 1999 році. Святкові заходи включають акції по поширенню знань про здоров’я і феномен голосу, щоб навчитися правильно піклуватися про нього.

Ідея присвятити голосу особливий день у календарі належить Бразильському товариству ларингології та голосу. Медики у цей день закликають всіх, хто використовує свій голос для бізнесу або для задоволення, навчитися піклуватися про нього і надавати підтримку дослідженням в області фізіології голосу — інструменту освіти і повсякденної роботи приблизно 30% всього працюючого населення.

Нагадаємо, що 15 квітня є Страсною середою для православних. В цей день грішниця помазала миром ноги Христа під час його вечері в домі Симона прокаженого. Саме в середу Юда зрадив Ісуса за 30 срібняків.