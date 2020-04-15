Е-паспорти в смартфоні узаконив Кабмін, фото — Голос України

https://racurs.ua/ua/n136812-kabmin-uzakonyv-cyfrovi-e-pasporty-v-smartfoni.html

Ракурс

Е-паспорти в смартфоні узаконив Кабмін. ID-картки в Україні тепер не обов’язково носити з собою громадянам, які користуються застосунком «ДіЯ».

Сьогодні Кабінет міністрів України схвалив постанову, яка узаконює використання паспортів громадянина України в електронній формі. Електронні паспорти доступні і легальні віднині й у застосунку «ДіЯ».

Паспорти у смартфоні офіційно є цифровими аналогами паперових документів, йдеться в ухваленій урядом постанові «Про реалізацію експериментального проекту щодо застосування паспорта громадянина України у формі картки в електронному вигляді та паспорта громадянина України для виїзду за кордон в електронному вигляді».

Віце-прем'єр-міністр Михайло Федоров у Фейсбук розповів, що понад 17 тис. українців тестують е-паспорти, а вже наступного тижня вони будуть доступні кожному у мобільному застосунку «ДіЯ».

Паспорт у смартфоні є фактично аналогом ID-картки. Він надає такі ж права і можливості як і паперовий, що діє всередині країни. Федоров написав, що кількість українців із закордонним біометричним паспортом значно перевищує кількість власників ID-карток.

Це означає, що більше громадян зможуть користуватися е-паспортом для посвідчення своєї особи. В умовах карантину це стає особливо актуальним, адже е-паспорти можна буде використовувати для посвідчення особи, якщо вас зупинить поліція, — написав посадовець.

Крім того, віртуальний паспорт можна пред’явити на пошті чи під час придбання алкоголю чи тютюну для підтвердження досягнення повноліття.

Е-паспортами можна скористатися під час поїздок залізницею чи літаком, медичного обслуговування та банківських операцій, отримання адміністративних послуг у ЦНАПі.

Користувачами застосунку «ДіЯ» наразі є вже понад 2,1 млн. українців.

«Ракурс» повідомляв, що на початку квітня Мінцифри запустило навчальний курс на платформі «ДіЯ» «Оплата комуналки онлайн. Залишайся вдома».