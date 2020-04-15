Е-паспорта в смартфоне узаконил Кабмин, фото — Голос Украины

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Е-паспорта в смартфоне узаконил Кабмин. ID-карты в Украине теперь не обязательно носить с собой гражданам, пользующимся приложением «ДіЯ».

Сегодня Кабинет министров Украины одобрил постановление, узаконивающее использование паспортов гражданина Украины в электронной форме. Электронные паспорта доступны и легальны отныне и в приложении «ДіЯ».

Паспорта в смартфоне официально являются цифровыми аналогами бумажных документов, говорится в принятом правительством постановлении «О реализации экспериментального проекта по применению паспорта гражданина Украины в форме карточки в электронном виде и паспорта гражданина Украины для выезда за границу в электронном виде».

Вице-премьер-министр Михаил Федоров в Фейсбук рассказал, что более 17 тыс. украинцев тестируют е-паспорта, а уже на следующей неделе они будут доступны каждому в мобильном приложении «ДіЯ».

Паспорт в смартфоне является фактически аналогом ID-карты. Он предоставляет такие же права и возможности как и бумажный, действующий внутри страны. Федоров написал, что количество украинцев с зарубежным биометрическим паспортом значительно превышает количество владельцев ID-карточек.

Это означает, что больше граждан смогут пользоваться е-паспортом для удостоверения своей личности. В условиях карантина это становится особенно актуальным, ведь е-паспорта можно будет использовать для удостоверения личности, если вас остановит полиция, — написал чиновник.

Кроме того, виртуальный паспорт можно предъявить на почте или при приобретении алкоголя для подтверждения возраста.

Е-паспортами можно воспользоваться во время поездок по железной дороге или на самолете, медицинского обслуживания и банковских операций, получения административных услуг.

Пользователями приложения «ДіЯ» пока являются уже более 2,1 млн граждан.

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