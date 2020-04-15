Зеленский подписал закон об ужесточении наказания для поджигателей сухой травы

Владимир Зеленский. Фото: Слово и Дело

https://racurs.ua/n136811-zelenskiy-podpisal-zakon-ob-ujestochenii-nakazaniya-dlya-podjigateley-suhoy-travy.html

Ракурс

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня подписал закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины с целью сохранения окружающей среды (относительно усиления ответственности за действия, направленные на загрязнение атмосферного воздуха и уничтожение или повреждение объектов растительного мира)» № 556-IX, который былпринят во время внеочередного заседания Верховной Рады 13 апреля.

Данный закон предусматривает ужесточение наказаний за самовольный поджог листьев и сухой травы, который представляет опасность для здоровья человека, сообщает пресс-служба Офиса президента.

Закон вносит изменения в ст. 77 и ст. 77−1 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Теперь штраф за нарушение требований пожарной безопасности в лесах составит от 90 до 270 необлагаемых минимумов доходов граждан.

За повреждение леса в результате пожара, вызванного неосторожным обращением с огнем, придется заплатить штрафот 270 до 900 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Самовольное выжигание лугов, пастбищ, стерни и других участков с естественной растительностью будет караться штрафом от 180 до 360 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Кроме того, закон вносит изменения в ст. 241 и ст. 242 УК Украины. Таким образом, за загрязнение атмосферного воздуха вредными для жизни, здоровья или для окружающей среды веществами штраф составит от 1800 до 3600 необлагаемых минимумов доходов граждан.

За уничтожение или повреждение лесов, зеленых насаждений вокруг населенных пунктов, а также сухой травы или ее остатков на землях сельхозназначения огнем или иным общеопасным способом штраф составит от 5400 до 9000 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Как ранее писал «Ракурс», Верховная Рада поддержала проект закона о сохранении окружающей среды и усилила ответственность за поджог сухой травы, листьев и загрязнение воздуха.