Зеленський підписав закон про посилення покарання для паліїв сухої трави

Володимир Зеленський. Фото: Слово і Діло

https://racurs.ua/ua/n136811-zelenskyy-pidpysav-zakon-pro-posylennya-pokarannya-dlya-paliyiv-suhoyi-travy.html

Ракурс

Президент України Володимир Зеленський сьогодні підписав закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою збереження довкілля (щодо посилення відповідальності за дії, спрямовані на забруднення атмосферного повітря та знищення або пошкодження об'єктів рослинного світу)» № 556-IX, який був прийнятий під час позачергового засідання Верховної Ради 13 квітня.

Даний закон передбачає посилення покарань за самовільний підпал листя і сухої трави, який становить небезпеку для здоров’я людини, повідомляє прес-служба Офісу президента.

Закон вносить зміни до ст. 77 і ст. 77−1 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Тепер штраф за порушення вимог пожежної безпеки у лісах становить від 90 до 270 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

За пошкодження лісу внаслідок пожежі, викликаної необережним поводженням з вогнем, доведеться заплатити штраф від 270 до 900 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Самовільне випалювання луків, пасовищ, стерні та інших ділянок із природною рослинністю буде каратися штрафом від 180 до 360 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Крім того, закон вносить зміни до ст. 241 і ст. 242 КК України. Таким чином, за забруднення атмосферного повітря шкідливими для життя, здоров’я або для довкілля речовинами штраф становить від 1800 до 3600 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

За знищення або пошкодження лісів, зелених насаджень навколо населених пунктів, а також сухої трави або її залишків на землях сільськогосподарського призначення вогнем чи іншим загальнонебезпечним способом штраф становить від 5400 до 9000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Як раніше писав «Ракурс», Верховна Рада підтримала проект закону про збереження навколишнього середовища і посилила відповідальність за підпал сухої трави, листя та забруднення повітря.