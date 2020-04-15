Єврокомісія планує вихід з карантину, а Штати готуються продовжити обмеження до 2022 року, фото — Pixabay

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Карантин у Європі та США триває, хоч частина країн ЄС вже починає «розморожувати» економіку. В Єврокомісії для таких розробили спеціальний документ. А от ситуація у США гірша — науковці підозрюють, що частина обмежень тут може діяти і до кінця цього року, і впродовж 2021 року.

Українцям подорожувати Європою влітку цього року точно не вийде. Зовнішні кордони Євросоюзу, відповідно до директиви уряду ЄС, відкриють в останню чергу. Єврокомісія сьогодні опублікувала рекомендації для країн ЄС, які мають намір виходити з карантину.

Спочатку будуть зніматися обмеження всередині країн. Пропонується відкрити навчальні заклади, потім — торговельні центри, після них — місця громадського харчування з обмеженням кількості відвідувачів. Після цього відкриють внутрішні кордони і тільки згодом — зовнішні кордони ЄС.

Між кожним етапом скасування карантинних заходів повинно пройти не менше місяця. Країна, яка вирішить завчасно зняти обмеження, повинна заздалегідь попередити інших.

У Сполучених Штатах керівництво вузів розглядає можливість відновлення занять лише в січні 2021 року, повідомила 15 квітня CNN з посиланням на представників різних вищих навчальних закладів.

У заяві Бостонського університету відзначається, що заняття в кампусі, скасовані через коронавируса, можуть не початися восени. Одна з ймовірних дат відновлення навчання — січень 2021 року.

Крім того, американцям, можливо, доведеться дотримуватися заходів соціального дистанціювання до 2022 року. Про це йдеться в дослідженні Гарвардської школи громадської охорони здоров’я, яке опублікував журнал Science.

Цілком можливо, що доведеться зберегти заходи соціального дистанціювання до 2022 року, якщо не будуть значно збільшені потужності відділень реанімації або ж не стане загальнодоступним лікування від корона вірусу, — прогнозують експерти, описуючи сценарій розвитку пандемії коронавірусу.

З високою ймовірністю соціальне дистанціювання згубно відіб'ється на економіці, освіті та соціальній сфері. Вчені особливо підкреслюють, що навіть якщо вірус SARS-CoV-2 ліквідують, то країнам доведеться продовжити спостереження за ним, щоб не допустити повторного спалаху.