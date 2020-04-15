Коронавірус в Україні. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n136809-pomerla-na-harkivschyni-pensionerka-torguvala-v-cerkvi-y-mogla-zarazyty-koronavirusom-desyatky.html

Ракурс

Коронавірус на Харківщині забрав перше життя. Жертвою інфекції стала 71-річна мешканка села Високопілля Валківського району. Все ускладнюється тим, що пенсіонерка торгувала в місцевій церкві свічками і могла заразити коронавірусом велику кількість людей.

Людей, які контактували з померлою, може бути дуже багато і влада намагається встановити усіх осіб, які могли мати контакти з покійною. У таких людей беруться зразки для проведення тестів на коронавірус, повідомив під час брифінгу голова Харківської облдержадміністрації Олексій Кучер.

У селі Високопілля посилені поліцейські патрулі, у громадян на в’їзді до населеного пункту перевіряють температуру. За словами заступника голови Харківської ОДА Тараса Пастуха, не можна сказати, що село повністю перекрите. Проте, на в’їзді і виїзді з населеного пункту стоять патрулі.

Весь транспорт по можливості направляється в об’їзд села. Якщо автомобіль має намір проїхати село транзитом, то водіям рекомендується проїжджати населений пункт без зупинок.

Усіх жителів Високопілля влада просить залишатися вдома. Протягом двох-трьох днів планується провести усі необхідні заходи по недопущенню подальшого поширення коронавірусу.

Як раніше писав «Ракурс», на Харківщині зафіксовано першу смерть від коронавірусу. Смерть 71-річної пацієнтки настала в результаті двостороннього запалення легенів.