Коронавирус в Украине. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/n136809-umershaya-na-harkovschine-pensionerka-torgovala-v-cerkvi-i-mogla-zarazit-koronavirusom-desyatki.html

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Коронавирус на Харьковщине унес первую жизнь. Жертвой инфекции стала 71-летняя жительница села Высокополье Валковского района. Все осложняется тем, что пенсионерка торговала в местной церкви свечками и могла заразить коронавирусом большое количество людей.

Контактировавших с умершей людей может быть очень много и власть пытается установить всех лиц, которые могли иметь контакты с покойной. У таких людей берутся образцы для проведения тестов на коронавирус, сообщил во время брифинга глава Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер.

В селе Высокополье усилены полицейские патрули, у всех на въезде в населенный пункт проверяют температуру. По словам заместителя главы Харьковской ОГА Тараса Пастуха, нельзя сказать, что село полностью перекрыто. Тем не менее, на въезде и выезде из населенного пункта стоят патрули.

Весь транспорт по возможности направляется в объезд села. Если автомобиль намерен проехать село транзитом, то водителям рекомендуется проезжать населенный пункт без остановок.

Всех жителей Высокополья власть просит оставаться дома. В течение двух-трех дней планируется провести все необходимые мероприятия по недопущению дальнейшего распространения коронавируса.

Как ранее писал «Ракурс», на Харьковщине зафиксирована первая смерть от коронавируса. Смерть 71-летней пациентки наступила в результате двухстороннего воспаления легких.