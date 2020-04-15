В Харьковской области первая смерть от коронавируса

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Ракурс

Коронавирус в Украине диагностирован у 3 тыс. 764 человек, 25 из них — в Харьковской области. За последние сутки там зарегистрировали еще 11 случаев инфицирования, а также первую смерть от COVID-19.

Умерла 71-летняя женщина, у которой было двустороннее воспаление легких. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Харьковской областной государственной администрации Алексей Кучер.

Это первая смерть от коронавируса в области. По словам Кучера, женщина была в тяжелом состоянии, она была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Также у женщины были сопутствующие заболевания — кардиосклероз, гипертония и сахарный диабет. Отмечается, что экспресс-тесты на коронавирус показывали отрицательный результат, а вот ПЦР-исследование подтвердило инфицирование.

В комментарии «Суспільному» врач Валковской центральной районной больницы Богдан Носатов, где лечили погибшую, отметил, что женщину госпитализировали 9 апреля и врачи не подозревали, что у нее коронавирус, потому что у нее не было высокой температуры и одышки. Женщина умерла 13 апреля, а сегодня, 15 апреля, у нее подтвердили коронавирус.

Кучер добавил, что среди новых заболевших большинство — жители Харькова. Также COVID-19 обнаружен у жителей Балаклейского, Валковского, Дергачевского и Харьковского районов. Один инфицированный — военнослужащий. Также в области зафиксирован первый случай выздоровления, повторные тесты показали отрицательный результат на коронавирус у пациента.

Из 25 больных 21 человек госпитализирован, двое на самоизоляции. За весь период эпидемии в области было зафиксировано 79 подозрений на коронавирус.

Как сообщалось, коронавирус в Украине диагностирован уже у 3 тыс. 764 человек, из них 260 детей и 684 медицинских работника. За последние сутки инфицирование COVID-19 подтвердили еще у 392 человек.