На Харківщині перша смерть від коронавірусу

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Коронавірус в Україні діагностовано у 3 тис. 764 осіб, 25 з них — у Харківській області. За останню добу там зареєстрували ще 11 випадків інфікування, а також першу смерть від COVID-19.

Померла 71-річна жінка, у якої було двостороннє запалення легенів. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олексій Кучер.

Це перша смерть від коронавірусу в області. За словами Кучера, жінка була в тяжкому стані, вона була підключена до апарату штучної вентиляції легень. Також у жінки були супутні захворювання — кардіосклероз, гіпертонія і цукровий діабет. Зазначається, що експрес-тести на коронавірус показували негативний результат, а ось ПЛР-дослідження підтвердило інфікування.

У коментарі «Суспільному» лікар Валківської центральної районної лікарні Богдан Носатов, де лікували загиблу, зазначив, що жінку госпіталізували 9 квітня і лікарі не підозрювали, що у неї коронавірус, тому що у неї не було високої температури і задишки. Жінка померла 13 квітня, а сьогодні, 15 квітня, у неї підтвердили інфікування коронавірусом.

Кучер додав, що серед нових хворих більшість — жителі Харкова. Також COVID-19 виявлено у мешканців Балаклійського, Валківського, Дергачівського та Харківського районів. Один інфікований — військовослужбовець. Також в області зафіксовано перший випадок одужання, повторні тести показали негативний результат на коронавірус у пацієнта.

З 25 хворих 21 особа госпіталізована, двоє на самоізоляції. За весь період епідемії в області було зафіксовано 79 підозр на коронавірус.

Як повідомлялося, коронавірус в Україні діагностовано вже у 3 тис. 764 осіб, з них 260 дітей і 684 медичних працівника. За останню добу інфікування COVID-19 підтвердили ще у 392 осіб.