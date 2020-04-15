Карантин в Австрії: фермер закрив на підприємстві 15 заробітчан з України, підозрюючи у них COVID-19

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Карантин в Австрії влаштував для 15 українських заробітчан власник фермерського підприємства, яке спеціалізується на переробці овочів. Підприємство розташоване у федеральній землі Верхня Австрія.

Згідно з інформацією місцевих ЗМІ, фермер закрив українців у їхніх місцях проживання, побоюючись, що вони інфіковані коронавірусом. Цю інформацію також підтвердила консул посольства України в Австрії Мирослава Зінкевич, пише «Укрінформ».

Цю інформацію підтвердив директор робочої палати Верхньої Австрії, доктор Вольфганг Екер. За його словами, ситуація мала місце і 15 сезонних робітників з України «зачинив на карантин», як він висловився, «нечесний» фермер, — розповіла консул.

За словами Зінкевич, заробітчани за допомогою до українського дипломатичного відомства не зверталися.

Інцидент трапився на підприємстві з переробки овочів в окрузі Лінц-Ланд. Власник ферми зачинив українців, щоб вони «не заразили коронавірусною інфекцією інших робітників». Директор робочої палати Верхньої Австрії зазначив, що 12 українців погодилися з таким обмеженням свободи. Інші троє поскаржилися на фермера, внаслідок чого ця ситуація опинилася на контролі у служби із захисту прав робітників.

Також прокуратура Лінца здійснює розслідування за підозрою у незаконному позбавленні волі.

Австрійські ЗМІ зазначили, що це підприємство раніше вже інспектувала служба із захисту прав робітників через скарги щодо запровадження фермером 72-годинного робочого тижня.