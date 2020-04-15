Карантин в Австрии: фермер закрыл на предприятии 15 заробитчан из Украины, заподозрив у них COVID-19

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Карантин в Австрии устроил для 15 украинских заробитчан владелец фермерского предприятия, которое специализируется на переработке овощей. Предприятие расположено в федеральной земле Верхняя Австрия.

Согласно информации местных СМИ, фермер закрыл украинцев в местах их проживания, опасаясь, что они инфицированы коронавирусом. Эту информацию также подтвердила консул посольства Украины в Австрии Мирослава Зинкевич, пишет «Укринформ».

Эту информацию подтвердил директор рабочей палаты Верхней Австрии, доктор Вольфганг Экер. По его словам, такая ситуация действительно произошла и, как он выразился «нечестный» фермер «закрыл на карантин» 15 сезонных рабочих из Украины, — рассказала консул.

По словам Зинкевич, работники за помощью в украинское дипломатическое ведомство не обращались.

Инцидент произошел на предприятии по переработке овощей в округе Линц-Ланд. Владелец фермы закрыл украинцев, чтобы они «не заразили коронавирусной инфекцией других рабочих». Директор рабочей палаты Верхней Австрии отметил, что 12 украинцев согласились с таким ограничением свободы. Остальные трое пожаловались на фермера, в результате чего эта ситуация оказалась на контроле у службы по защите прав рабочих.

Также прокуратура Линца осуществляет расследование по подозрению в незаконном лишении украинцев свободы.

Австрийские СМИ отметили, что это предприятие ранее уже инспектировала служба по защите прав рабочих из-за жалоб о 72-часовой рабочей неделе.