Взрыв гранаты во Львове: на территории больницы погиб человек, скриншот видео

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Ракурс

Взрыв во Львове переполошил пациентов и врачей одной из больниц. Во Франковском районе города погиб 43-летний мужчина.

Полиция подозревает, что неподалеку больницы № 5 по улице Ивана Котляревского, 14 взорвалась, вероятно, ручная граната.

В пресс-службе Нацполиции рассказали, что взрыв произошел в 16.00. В полицию позвонили люди, которые наткнулись на изуродованное тело мужчины. Он умер еще до приезда скорой, поскольку травмы оказались несовместимыми с жизнью.

Правоохранители установили личность погибшего, им оказался 43-летний львовянин.

Теперь предстоит узнать, почему человек ушел из жизни, на месте происшествия работают эксперты-взрывотехники и следственно-оперативная группа. Они выясняют обстоятельства происшествия и происхождение боеприпаса.

Уголовное производство завели по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) КУ Украины.

«Ракурс» сообщал, что 14 апреля в Донецкой области во время учений взорвался миномет. Один боец ​​погиб, восемь ранены.