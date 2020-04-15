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Взрыв гранаты во Львове: на территории больницы погиб человек, скриншот видео
Взрыв гранаты во Львове: на территории больницы погиб мужчина (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n136807-vzryv-granaty-vo-lvove-na-territorii-bolnicy-pogib-mujchina-foto-video.htmlРакурс
Взрыв во Львове переполошил пациентов и врачей одной из больниц. Во Франковском районе города погиб 43-летний мужчина.
Полиция подозревает, что неподалеку больницы № 5 по улице Ивана Котляревского, 14 взорвалась, вероятно, ручная граната.
В пресс-службе Нацполиции рассказали, что взрыв произошел в 16.00. В полицию позвонили люди, которые наткнулись на изуродованное тело мужчины. Он умер еще до приезда скорой, поскольку травмы оказались несовместимыми с жизнью.
Правоохранители установили личность погибшего, им оказался 43-летний львовянин.
Теперь предстоит узнать, почему человек ушел из жизни, на месте происшествия работают эксперты-взрывотехники и следственно-оперативная группа. Они выясняют обстоятельства происшествия и происхождение боеприпаса.
Уголовное производство завели по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) КУ Украины.
«Ракурс» сообщал, что 14 апреля в Донецкой области во время учений взорвался миномет. Один боец погиб, восемь ранены.
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