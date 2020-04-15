Вибух гранати у Львові: на території лікарні загинув чоловік, скірншот відео

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Ракурс

Вибух у Львові сполошив пацієнтів та лікарів однієї з лікарень. У Франківському районі міста загинув 43-річний чоловік.

Поліція підозрює, що неподалік лікарні № 5 по вулиці Івана Котляревського, 14 вибухнула, ймовірно, ручна граната.

У прес-службі Нацполіції розповіли, що вибух стався о 16.00. До поліції зателефонували люди, які натрапили на понівечене тіло чоловіка. Він помер ще до приїзду швидкої, оскільки травми виявилися несумісними із життям.

Правоохоронці встановили особу загиблого, ним виявився 43-річний львів’янин.

Тепер належить дізнатися, чому чоловік пішов з життя, на місці події працюють експерти-вибухотехніки і слідчо-оперативна група. Вони з’ясовують обставини події та походження боєприпасу.

Кримінальне провадження почали за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) КУ України.

«Ракурс» повідомляв, що 14 квітня на Донеччині вибухнув міномет. Один боєць загинув, восьмеро поранені.