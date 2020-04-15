Справа Шайтанова: суд обрав запобіжний захід генералу СБУ, підозрюваному в держзрад, фото — ТСН

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Справа генерала СБУ Валерія Шайтанова розслідуватиметься принаймні до літа цього року. Сьогодні слідчий суддя Шевченківського райсуду Києва задовольнив клопотання слідчого Служби безпеки України і обрав запобіжний захід Шайтанову — тримання під вартою.

В СІЗО він перебуватиме до 14 червня 2020 року включно, повідомляє «Судова влада».

Суд також зобов’язав прокурора у кримінальному провадженні забезпечити Шайтанову медичне обстеження, щоб встановити у нього хронічні захворювання.

Нагадаємо, що генерал-майор СБУ Шайтанов підозрюється у державній зраді. Агента ФСБ в генеральських погонах вчора затримали у Києві. Генерал-майора СБУ підозрюють в тому, що він співпрацював з росіянами та терористами ДНР-ЛНР на Донбасі, а також на замовлення російських спецслужб планував теракти в Україні.

Як повідомила прес-служба відомства, йдеться про планування вбивства добровольця Адама Осмаєва. У спецслужбі стверджують, що зібрали достатньо доказів проти Шайтанова, серед яких аудіо- та відеозаписи.