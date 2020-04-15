Дело Шайтанова: суд избрал меру пресечения генералу СБУ, подозреваемому в госизмене, фото — ТСН

https://racurs.ua/n136806-sud-izbral-meru-presecheniya-generalu-sbu-podozrevaemomu-v-gosizmene.html

Ракурс

Дело генерала СБУ Валерия Шайтанова будет расследоваться по крайней мере до лета этого года. Сегодня следственный судья Шевченковского райсуда Киева удовлетворил ходатайство следователя Службы безопасности Украины и избрал меру пресечения Шайтанову — содержание под стражей.

В СИЗО он будет находиться до 14 июня 2020 года включительно, сообщает «Судебная власть».

Суд также обязал прокурора в уголовном производстве обеспечить Шайтанову медицинское обследование, чтобы установить, есть ли у него хронические заболевания.

Напомним, что генерал-майор СБУ Шайтанов подозревается в государственной измене. Агента ФСБ в генеральских погонах вчера задержали в Киеве. Генерал-майора СБУ подозревают в том, что он сотрудничал с ФСБ РФ и террористами ДНР-ЛНР на Донбассе, а также по заказу российских спецслужб планировал теракты в Украине.

Как сообщила пресс-служба ведомства, речь идет о планировании убийства добровольца Адама Осмаева. В спецслужбе утверждают, что собрали достаточно доказательств против Шайтанова, среди которых аудио- и видеозаписи.