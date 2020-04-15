Новости
  1. Новости
  2. Правовые новости
  3. Новость
Ракурс
Полиция. Фото: Delo.ua

В Днепре в патрульном авто умер человек: ГБР взялось за полицейских (ФОТО)

15 апр 2020, 18:32
999

Государственное бюро расследований занимается расследованием обстоятельств смерти человека на заднем сидении полицейского автомобиля. ГБР подозревает полицейский в превышении служебных полномочий.

Инцидент произошел 14 апреля около 17.00 в Днепре. В полицию поступил телефонный звонок от местного жителя, который утверждал, что его брат избивает отца, сообщает пресс-служба ГБР.

Нарушитель попытался скрыться бегством от прибывших на место происшествия полицейских, но правоохранителям удалось задержать мужчину. Задержанный вел себя агрессивно, поэтому полицейские надели на него наручники.

В Днепре в патрульном авто умер человек. Фото: ГБРМужчину посадили на заднее сидение служебного автомобиля. По утверждению полицейских, спустя десять минут задержанный мужчина перестал подавать признаки жизни. Полицейские попытались оказать задержанному первую медицинскую помощь и вызвали медиков. Однако мужчину не удалось вернуть к жизни.

В Днепре в патрульном авто умер человек. Фото: ГБРПо данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 365 УК Украины (превышение власти или служебных полномочий работниками правоохранительного органа, что повлекло тяжкие последствия).

Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от семи до десяти лет и лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

Как ранее писал «Ракурс», в Харькове ДТП с участием полицейского стало причиной конфликта и драки. В результате инцидента двое полицейских были доставлены в больницу.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров