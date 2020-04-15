Полиция. Фото: Delo.ua

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Ракурс

Государственное бюро расследований занимается расследованием обстоятельств смерти человека на заднем сидении полицейского автомобиля. ГБР подозревает полицейский в превышении служебных полномочий.

Инцидент произошел 14 апреля около 17.00 в Днепре. В полицию поступил телефонный звонок от местного жителя, который утверждал, что его брат избивает отца, сообщает пресс-служба ГБР.

Нарушитель попытался скрыться бегством от прибывших на место происшествия полицейских, но правоохранителям удалось задержать мужчину. Задержанный вел себя агрессивно, поэтому полицейские надели на него наручники.

Мужчину посадили на заднее сидение служебного автомобиля. По утверждению полицейских, спустя десять минут задержанный мужчина перестал подавать признаки жизни. Полицейские попытались оказать задержанному первую медицинскую помощь и вызвали медиков. Однако мужчину не удалось вернуть к жизни.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 365 УК Украины (превышение власти или служебных полномочий работниками правоохранительного органа, что повлекло тяжкие последствия).

Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от семи до десяти лет и лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

Как ранее писал «Ракурс», в Харькове ДТП с участием полицейского стало причиной конфликта и драки. В результате инцидента двое полицейских были доставлены в больницу.