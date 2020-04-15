Поліція. Фото: Delo.ua

https://racurs.ua/ua/n136805-u-dnipri-v-patrulnomu-avto-pomer-cholovik-dbr-vzyalosya-za-policeyskyh.html

Ракурс

Державне бюро розслідувань займається розслідуванням обставин смерті людини на задньому сидінні поліцейського автомобіля. ДБР підозрює поліцейських у перевищенні службових повноважень.

Інцидент стався 14 квітня близько 17.00 у Дніпрі. У поліцію надійшов телефонний дзвінок від місцевого жителя, який стверджував, що його брат б'є батька, повідомляє прес-служба ДБР.

Порушник спробував втекти від прибулих на місце події поліцейських, але правоохоронцям вдалося затримати чоловіка. Затриманий поводився агресивно, тому поліцейські наділи на нього кайданки.

Чоловіка посадили на заднє сидіння службового автомобіля. За твердженням поліцейських, через десять хвилин затриманий чоловік перестав подавати ознаки життя. Поліцейські спробували надати затриманому першу медичну допомогу і викликали медиків. Однак чоловіка не вдалося повернути до життя.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 365 КК України (перевищення влади або службових повноважень працівниками правоохоронного органу, що спричинило тяжкі наслідки).

Дана стаття передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до десяти років із позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Як раніше писав «Ракурс», у Харкові ДТП за участю поліцейського стала причиною конфлікту і бійки. У результаті інциденту двоє поліцейських були доставлені до лікарні.