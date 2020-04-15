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Ракурс
Поліція. Фото: Delo.ua

У Дніпрі в патрульному авто помер чоловік: ДБР взялося за поліцейських (ФОТО)

15 кві 2020, 18:32
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Державне бюро розслідувань займається розслідуванням обставин смерті людини на задньому сидінні поліцейського автомобіля. ДБР підозрює поліцейських у перевищенні службових повноважень.

Інцидент стався 14 квітня близько 17.00 у Дніпрі. У поліцію надійшов телефонний дзвінок від місцевого жителя, який стверджував, що його брат б'є батька, повідомляє прес-служба ДБР.

Порушник спробував втекти від прибулих на місце події поліцейських, але правоохоронцям вдалося затримати чоловіка. Затриманий поводився агресивно, тому поліцейські наділи на нього кайданки.

У Дніпрі в патрульному авто помер чоловік. Фото: ДБР

Чоловіка посадили на заднє сидіння службового автомобіля. За твердженням поліцейських, через десять хвилин затриманий чоловік перестав подавати ознаки життя. Поліцейські спробували надати затриманому першу медичну допомогу і викликали медиків. Однак чоловіка не вдалося повернути до життя.

У Дніпрі в патрульному авто помер чоловік. Фото: ДБР

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 365 КК України (перевищення влади або службових повноважень працівниками правоохоронного органу, що спричинило тяжкі наслідки).

Дана стаття передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до десяти років із позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Як раніше писав «Ракурс», у Харкові ДТП за участю поліцейського стала причиною конфлікту і бійки. У результаті інциденту двоє поліцейських були доставлені до лікарні.

Джерело: Ракурс


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