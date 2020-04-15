Карантин у світі: життя та здоров’я є вагомішими, аніж особиста свобода громадян — суд / Фото: Konrad Roth

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Карантин у світі став причиною оскарження у судах низки обмежувальних заходів, запроваджених навесні у багатьох країнах. Зокрема, скарги на обмеження прав громадян через коронавірус у квітні розглянув і відхилив Федеральний конституційний суд Німеччини.

Йдеться про скасування слухань у кримінальних процесах через нібито небезпеку інфікування COVID-19, а також обмеження права на вихід із дому, заборону зборів на підставі закону про запобігання зараженню та запровадження нового правила, яке обмежує перелік підстав, необхідних для розірвання договорів оренди. Про це повідомила прес-служба суду.

Наприклад, 7 квітня Федеральний конституційний суд Німеччини відхилив позовну заяву щодо припинення дії Баварського указу, яким регулюється питання боротьби з коронавірусом і тимчасового обмеження на вихід із дому. У своїй заяві (1 BvR 755/20) громадянин наголошував на надмірності заборони зустрічатися з друзями та відвідувати батьків і публічні заходи.

Суд у свою чергу вказав на необхідність застосування суворого стандарту та нагадав, що заходами забезпечення позову можна призупинити чинні законодавчі положення лише у виняткових випадках.

У цьому випадку недоліки, які можуть виникнути внаслідок тимчасового застосування обмежувальних заходів, якщо вони згодом будуть визнані неконституційними, є особливо вагомими. Однак вони жодним чином не переважають над недоліками, які можуть виникнути у разі їх скасування. У цій ситуації небезпека для життя та здоров’я переважає над обмеженнями особистої свободи, — йдеться в повідомленні органу конституційного нагляду ФРН.

Окрім цього, суд нагадав заявнику, що «карантинні» обмеження застосовуються лише тимчасово, вони передбачають безліч винятків із обмежень на вихід із дому, а певні індивідуальні інтереси громадян враховуватимуться задля обачного винесення рішень про покарання за порушення, аналогічні згаданим у цій справі.