Карантин в мире: жизнь и здоровье важнее личной свободы граждан — суд / Фото: Konrad Roth

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Карантин в мире стал причиной обжалования ряда ограничительных мер, которые этой весной были введены во многих странах. Жалобы на ограничение прав граждан из-за коронавируса в апреле рассмотрел и отклонил Федеральный конституционный суд Германии.

Речь идет об отмене слушаний в уголовных процессах из-за якобы опасности заражения COVID-19, а также ограничении права на выход из дома, запрете собраний на основании закона о предотвращении инфицирования и введении нового правила, сокращающего перечень оснований, необходимых для расторжения договоров аренды. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Например, 7 апреля Федеральный конституционный суд Германии отклонил исковое заявление об отмене Баварского указа, регулирующего меры противодействия коронавирусу, в том числе и временное ограничение на выход из дома. В своем заявлении гражданин настаивал на том, что запрет на встречи с друзьями, посещение родителей и публичных мероприятий является чрезмерным (1 BvR 755/20).

Суд в свою очередь указал на необходимость применения строгого стандарта и напомнил, что мерами обеспечения иска лишь в исключительных случаях можно приостановить действующие законодательные положения.

В этом случае недостатки, которые могут возникнуть из-за временного применения ограничительных мер, если они впоследствии будут признаны неконституционными, являются особенно весомыми. Однако они явно не перевешивают последствия, которые могут возникнуть в случае их отмены. В сложившейся ситуации опасность для жизни и здоровья преобладает над ограничением личной свободы, — говорится в сообщении пресс-службы органа конституционного надзора ФРГ.

Кроме того, суд напомнил заявителю, что «карантинные» ограничения применяются временно, они предусматривают множество исключений из ограничений на выход из дома, а определенные индивидуальные интересы граждан будут учитываться с целью осмотрительного вынесения решений о наказании за нарушения, аналогичные упомянутым в этом деле.