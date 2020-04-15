Коронавирус в мире. Фото: Pixabay

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Ракурс

Прожив более месяца в режиме карантина в связи с коронавирусом в мире, чувствуешь, что ситуация достигает критической точки. Люди либо начинают проявлять беспокойство, либо примиряются со своим положением, пребывая в состоянии оцепенения. Широко пропагандируемая виртуальная деятельность на практике оказалась принятием желаемого за действительное, поскольку большинство людей просто перестало отвечать на электронные письма и впало в ступор. Перечитаны все стоявшие на полках книги, переделаны домашние дела, испробованы многочисленные кулинарные рецепты. И что теперь?

Ситуация с коронавирусом в мире и агрессия общества

В обществе тем временем нарастает уровень агрессии. Сомневающихся в том, что нынешний паралич общества принесет желаемый результат, критикуют в социальных сетях, бичуя их хладнокровными капиталистами или «трампистами», которые не усматривают проблемы в гибели тысяч людей, считая это своего рода сопутствующим ущербом. В результате многие из тех, кто не уверен в целесообразности продления нынешней политики на ближайшие два-три месяца (если не дольше), все чаще молчат, потому что люди не любят, когда их называют бесчувственными или даже убийцами. Дебаты становятся все более поверхностными, чем-то напоминая политические дебаты в стране, которая движется к авторитаризму и где люди понимают, что им лучше не высовываться и держать свое мнение при себе.

Я не «трампист» и считаю себя гуманистом. Вся моя жизнь была посвящена спасению людей, начиная от отдельных политических заключенных в Советском Союзе и кончая лицами, вынужденными коротать свои дни в психоневрологических интернатах, потому что так решило общество. Ценность жизни — это суть моего существования, однако у меня все чаще возникает ощущение, что сегодня мы вступаем в опасную фазу.

Каждый день СМИ и социальные сети информируют нас о ситуации с коронавирусом в мире — количестве зараженных, погибших, помещенных в реанимацию, о рисках и о том, как мало мы знаем. Часть информации на самом деле является продуктом троллинга, направленным на нас с конкретной целью дестабилизации политической системы, создания хаоса и дальнейшего нагнетания чувства незащищенности. Нас бомбардируют информационной шрапнелью, а мы, замерев от страха, сидим дома, надеясь, что однажды все это кончится. Если бы в нормальных условиях мы ежедневно получали сводки смертей от рака, болезней сердца, голода или чего-то еще, мы оказались бы в аналогичном положении. Социальные медиа стали угрозой, и, на мой взгляд, безопаснее и разумнее всего просто выключить свой телефон и забыть о социальных сетях.

Беспомощность политиков

Отсутствует и умелое политическое руководство. Во многих европейских государствах принимались решения, имеющие долгосрочные последствия для демократии, — в течение недели, когда страны в одностороннем порядке закрыли свои границы из-за ситуации с коронавирусом в мире, была подорвана вся основа Шенгенского соглашения. В некоторых случаях доходило до абсурда: в общине Барле-Нассау, к примеру, половина расположенного на границе между Бельгией и Нидерландами магазина одежды была закрыта, а другая открыта, потому что в Бельгии все магазины закрыли, а в Нидерландах нет. Если за неделю коронавирус в состоянии приостановить действие шенгена, значит, идеал открытой Европы не способен противостоять кризису. Весьма печальный вывод, имеющий важные последствия.

Я начинаю волноваться, когда председатель Европейской комиссии призывает граждан отменить свои летние планы на отдых. Я огорчен, потому что знаю, как много людей, в надежде увидеть свет в конце туннеля, уповают на летний отпуск. Лишенные и этой надежды, они рискуют своим психическим здоровьем. Отсутствие отпуска для председателя Европейской комиссии, связавшей свою жизнь с обеспеченным графским родом фон дер Ляйен, не будет серьезной проблемой, но, когда вы живете в тесной квартире на девятом этаже высотки в спальном районе, вам отчаянно требуются эти две недели пространства и свободы.

Людям нужна надежда, даже если это надежда с определенными условиями. Председатель Европейской комиссии могла бы сформулировать свое послание иначе, например, так: «Проявляйте осмотрительность, ситуация с коронавирусом в мире носит непредсказуемый характер, поэтому, чтобы не потерять деньги, лучше не строить чересчур амбициозных планов на лето». Люди находчивы по своей природе, в ответ на корректно сформулированное послание большинство из них постарается приспособиться к сложившимся обстоятельствам. Но они будут планировать, потому что планирование отпуска — необходимое условие жизни, равно как и свадьбы, рождение детей, не прекращавшиеся даже в самые мрачные годы Второй мировой войны.

Борьба с коронавирусом в мире: непростой выбор

Голая правда заключается в том, что скоро наступит поворотный момент: либо мы позволим экономике погрузиться в еще более глубокую депрессию, со всеми вытекающими отсюда последствиями, либо мы признаем и примем тот факт, что от коронавируса в мире погибнет больше людей, чем нам хотелось бы. Изоляция предотвратила крах системы здравоохранения, но теперь следует заняться решением других насущных проблем. Если начнется мировой экономический кризис, а эта перспектива становится все более реалистичной, то и без того хлипкая система здравоохранения вконец расшатается и мы не сможем обеспечивать людям должный уход. В результате повысится и уровень смертности. Только в свидетельстве о смерти большинства пациентов будет значиться не COVID-19, а рак, ишемическая болезнь сердца или самоубийство.

Трудно представить себе и огромное количество потерянных для экономики лет из-за инвалидности, обусловленной нервно-психическими заболеваниями. А в долгосрочной перспективе будет еще страшнее: смерть в результате нищеты, голода и других эпидемий, которые неизбежно войдут в нашу жизнь и от которых у нас не будет ни лекарств, ни необходимой физической резистентности. Другими словами, сопутствующий ущерб во много раз превысит непосредственное число жертв войны против коронавируса в мире.

Когда в июне 1944 года генерал Эйзенхауэр готовился к высадке в Нормандии, он понимал, что погибнут тысячи молодых людей. Однако он также осознавал отсутствие альтернативы: без потерь невозможно выиграть войну. А попасть на побережье Нормандии можно было, только согласившись с неминуемыми потерями в результате высадки. Для него было ясно одно: в какой-то момент приходится принимать болезненные и жестокие решения, потому что только так можно победить зло.

Анализируя нынешнюю ситуацию, я опасаюсь не столько самого вируса, каким бы смертельным он ни был. Сильнее всего меня страшит нежелание многих, если не большинства, критически оценивать своих лидеров, а также склонность клеймить бессердечными всех, кто высказывает мнение, отличное от общепринятого. На мой взгляд, это подвергает угрозе идеалы тех, кто создавал Европейский Союз после разрушительной Второй мировой войны. Для меня COVID-19 — это сигнал тревоги.