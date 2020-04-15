Карантин в мире: Европа планирует "размораживание", а Штаты готовятся продолжить ограничения до 2022 года, фото — Pixabay

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Карантин в Европе и США продолжается, хотя часть стран ЕС уже начинает «размораживать» экономику. В Еврокомиссии для таких разработали специальный документ. А вот ситуация в США хуже — ученые подозревают, что часть ограничений здесь может действовать и до конца этого года, и в течение 2021 года.

Украинцам путешествовать по Европе летом этого года точно не получится. Внешние границы Евросоюза, в соответствии с директивой правительства ЕС, откроют в последнюю очередь. Еврокомиссия сегодня опубликовала рекомендации для стран ЕС, которые намерены выходить из карантина.

Сначала будут сниматься ограничения внутри стран. Предлагается открыть учебные заведения, затем — торговые центры, после них — места общественного питания с ограничением количества посетителей. После этого откроют внутренние границы и только потом — внешние границы ЕС.

Между каждым этапом отмены карантинных мероприятий должно пройти не менее месяца. Страна, которая решит ранее снять ограничения, должна предупредить других.

В Соединенных Штатах руководство вузов рассматривает возможность возобновления занятий только в январе 2021 года, сообщила 15 апреля CNN со ссылкой на представителей различных высших учебных заведений.

В заявлении Бостонского университета отмечается, что занятия в кампусе, отмененные из-за коронавируса, могут не начаться осенью. Одна из вероятных дат восстановления обучения — январь 2021 года.

Кроме того, американцам, возможно, придется соблюдать меры социального дистанцирования до 2022 года. Об этом говорится в исследовании Гарвардской школы общественного здравоохранения, которое опубликовал журнал Science.

Вполне возможно, что придется сохранить меры социальной дистанцирование до 2022 года, если не будут значительно увеличены мощности отделений реанимации, лечение не станет общедоступным, — прогнозируют эксперты, описывая сценарий развития пандемии коронавируса.

С высокой вероятностью социальное дистанцирование пагубно отразится на экономике, образовании и социальной сфере. Ученые особо подчеркивают, что даже если вирус SARS-CoV-2 ликвидируют, то странам придется продолжить наблюдение за ним, чтобы не допустить повторного возгорания.