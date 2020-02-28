Государство в смартфоне и приложение «Дія». Фото: Pixabay

https://racurs.ua/2562-gosudarstvo-v-smartfone-ambicioznye-plany-i-syraya-diya.html

Ракурс

Государство в смартфоне — одна из основных фишек нынешней власти. «Цель правительства — 100% государственных услуг онлайн до 2024 года и 50 основных услуг — уже в 2020 году», — заявил премьер-министр Алексей Гончарук на презентации мобильного приложения «Дія» (которое расшифровывается как «Держава і я»). Среди этих основных услуг премьер называет регистрацию детей и физлиц-предпринимателей, объектов недвижимости, электронные паспорта и водительские права.

И лед тронулся. С начала февраля уже можно закачать в телефон приложение «Дія» и оцифровать водительское удостоверение и документы на машину. А совсем недавно Алексей Гончарук представил комплексную услугу «єМалятко». Ее сначала запустили в тестовом режиме в 14 киевских роддомах, сейчас она доступна в Киеве, Харькове, Луцке, Виннице и Кривом Роге. «Если раньше нужно было выстоять в очередях 11 инстанций, подать 37 документов — сейчас 15 минут и всего 1 заявление прямо в роддоме. Похожие сервисы в некоторых странах объединили 3‒5 услуг в 1, а мы — сразу все 10», — написал в своем фейсбуке Алексей Гончарук сразу после презентации услуги.

Однако скоростная «оцифровка» имеет и свои теневые стороны.

Приложение «Дія»: предыстория. Начало «цифровой революции»

Итак, 2 сентября пришлого года в Украине появилось новое ведомство — Министерство цифровой трансформации. Михаил Федоров, возглавивший структуру, в отличие от многих выдвиженцев от «Слуги народа», дело свое знает. Подтверждением тому — впечатляющая победа «слуг» на президентских и парламентских выборах, ставшая возможной во многом благодаря умело созданной коммуникационной сети, через которую миллионам украинцев вложили в головы нужные посылы. К счастью, Федоров не руководит информационной политикой, иначе бы цирковое представление, устроенное под куполом Рады (да и в других официальных зданиях) грозило бы сильно затянуться.

Минцифра же занимается не пропагандой, а внедрением электронного управления, то есть созданием пресловутого государства в смартфоне. Параллельно был создан и целый парламентский комитет по вопросам цифровой трансформации.

Победные реляции

На днях Комитет по вопросам цифровой трансформации заслушал отчет министерства о ходе и первых результатах «цифровой революции». Если продраться через бесконечные канцелярские «осуществлены первоочередные меры», «рассмотрен вопрос» и прочие «в частности», то в переводе с чиновничьего новояза на человеческую речь выходит, что министерство работает отлично, цифровое государство строится. Приложение «Дія» доступно для скачивания, работают «єМалятко», электронные кабинеты водителя и застройщика, формируются открытые реестры данных, создана концепция цифрового образования населения. Подготовлены и новые законопроекты, касающиеся процедуры введения электронных трудовых книжек. Комитет предложил составить перечень персональных данных, которые необходимо собирать о гражданах, чтобы не набрать лишних сведений.

Единственное, с чем дела обстоят не очень, — это с кибербезопасностью. Субъектами национальной кибербезопасности у нас являются Госслужба специальной связи и защиты информации, Нацполиция, СБУ, Минобороны и Генеральный штаб ВСУ, Нацбанк. Полиция, СБУ, Минобороны, Генштаб, разведка и НБУ подали отчеты о результатах своей работы в этом направлении за 2019 год. Из него следует, что внешний аудит эффективности систем обеспечения кибербезопасности государства не проводился. Всем провинившимся сказали «ай-яй-яй» и назначили дедлайн — до 20 мая информировать парламентский комитет о том, что сделано для улучшения ситуации.

Приложение «Дія»: подпись в телефоне

Цифровая безопасность в целом состоит из безопасности каждого отдельного гражданина, и с этим дела обстоят совсем неважно. В отчете Министерства цифровой трансформации на заседании парламентского комитета среди достижений вспоминается и то, что ведомство реализовало пилотный проект с «ПриватБанком» — Smart-ID. Речь идет об электронной идентификации по электронной подписи.

Чтобы получить услугу через интернет, достаточно будет использовать, упрощенно говоря, электронную подпись через смартфон или планшет. Сейчас, по словам министра, процедура получения электронной цифровой подписи сложна, и этот инструмент есть у очень немногих граждан.

Однако специалисты по цифровой безопасности утверждают, что электронная подпись в смартфоне не защищена.

«Есть понятие MobileID, а есть BankID. MobileID не является безопасным, ведь вся идентификационная информация на SIM-карте, — пишет специалист по IT-безопасности Константин Корсун в издании Mind. — Безопасность же последней пока находится на очень низком уровне. Принципиально иная ситуация с BankID. Вся информация содержится на сервере банка, и пользователь по определенному каналу подает запрос, авторизуется и идентифицируется».

С ним согласен и другой специалист по кибербезопасности Шон Таунсенд. «Банки расскажут, сколько краж произошло через телефоны, но там риски известны, — пишет он в издании «Тиждень». — К чему приведут возможные неконтролируемые утечки из телефонов пользователей и из самой системы, никто не смог подсчитать. Даже если вы не собираетесь пользоваться программой, кто-то может зарегистрироваться от вашего имени или получить ваши данные через дыру в системе».

Дешевая рыбка — плохая юшка

Теперь немного поговорим о свежем приложении «Дія», в котором уже можно оцифровать права и документы на машину и которое в ближайшем будущем обещает одарить нас целым букетом электронных услуг. Для того чтобы авторизоваться в нем, нужно, чтобы на смартфоне было установлено одно из банковских приложений. В принципе, в таком способе авторизации нет ничего принципиально нового. Например, через банк удобно авторизовываться, если собираешься подписывать электронную петицию.

Скачать приложение элементарно, оно есть в Google Play и App Store. Авторизация — через «ПриватБанк» или «Монобанк», можно открыть доступ к приложению «Дія» с помощью отпечатка пальца. На этом приятный опыт заканчивается. У многих пользователей, особенно у тех, кто получал права достаточно давно, начинаются сложности. У кого-то удостоверение вовсе не отображается, и тогда пользователя отсылают разбираться в электронный кабинет водителя. У кого-то нет фото на водительском удостоверении, в связи с чем программа предлагает записаться в электронную очередь, чтобы заменить права. После этого «Дія» предлагает открыть реестр водительских прав, вот только — «У этого сайта проблемы с сертификатом безопасности». В общем, работы еще предостаточно.

Константин Корсун уверен, что все дело в желании поскорее заявить о том, что работа идет семимильными шагами: «Возможно, так произошло из-за политических заявлений и желания приурочить их выполнение к определенной дате, например, к 100 дням работы новой власти и др. Заказчик (государство) давит на исполнителя — «EPAM Украина», чтобы получить громкий результат. И все это в условиях аврала».

Приложение «Дія»: под колпаком у государства

Спецы по кибербезопасности упоминают и скандалы, связанные с утечкой информации из закрытых реестров, и незащищенность любого из нас перед спецслужбами, которые тоже ищут возможности для получения сведений о каждом из нас.

Но вернемся к отчету Министерства цифровой трансформации на заседании парламентского комитета. В качестве очередного успеха там упоминается первое в Украине исследование цифровой грамотности украинцев. Согласно ему, 37,9% украинцев в возрасте 18‒70 лет имеют цифровые навыки ниже базовых, а 15,1% вообще ими не владеют. «Таким образом, 53% населения Украины по методологии оценки цифровых навыков, применяемой Европейской комиссией, находятся ниже отметки «базовый уровень».

И это — главный риск «цифровой революции». Вот, например, президент Зеленский заявил, что скоро украинцы смогут и голосовать на президентских, парламентских или местных выборах с помощью смартфона: «Это вызов амбициозный, но достижимый».

Риски голосования со смартфона настолько серьезны, что о них мы поговорим отдельно.