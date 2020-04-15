Праздник 16 апреля: Чистый четверг и Всемирный день голоса, фото — "5 канал"

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16 апреля — день Чистого четверга (Великого четверга) в 2020 году, один из важных дней Страстной недели накануне Пасхи по православной традиции.

В этот день Иисус Христос в знак покорности омыл ноги своим ученикам и установил таинство Евхаристии (причастия) во время Тайной вечери.

Также в этот день Иисус молился в Гефсиманском саду, был предан Иудой Искариотом, арестован первосвященниками и брошен за решетку. Чистый четверг — первый из трех дней, которые называют «Большое триденствие» в христианстве.

Главная традиция Чистого четверга — навести порядок в доме, тщательно все вымыть, постирать и самому искупаться еще до восхода солнца. При этом очистка должна быть не только физической, но и духовной: надо молиться, отказаться от вредных привычек и не грешить даже мысленно.

В этот день принято готовить пасхальные куличи. Существует также обычай нести домой после вечернего богослужения зажженную свечу, с которой простояли всю службу.

Чистый четверг — день весеннего очищения. До захода солнца убирали в домах, подметали двор, белили деревья. Собранный мусор, ветви деревьев, различный сорняк жгли посреди двора, чтобы «очистить землю от зимы, мороза, смерти и всякой нечисти».

По поверью грязную воду после уборки не стоит выливать в пределах дома, потому что негативная энергетика такой воды может плохо повлиять на дальнейшую жизнь. Поэтому ее выливали на дорогу или камни.

Украинцы верили и в несколько примет на Чистый четверг. Какая погода будет в этот день, таким же будет и Вознесение (в 2020 году — 28 мая). Дождь на Чистый четверг — на дождливую весну.

Считалось также, что в Чистый четверг нельзя отдавать из дома что-то ценное и занимать деньги.

16 апреля 1995 года начал действовать телефонный международный код «380», который Украина первой получила среди стран бывшего СССР. А в 2000 году на референдуме, который инициировал тогдашний президент Леонид Кучма, большинство жителей Украины поддержали идею сокращения общего числа народных депутатов с 450 до 300, лишения их неприкосновенности и право президента на роспуск парламента.

В 1889 году 16 апреля родился гениальный Чарли Чаплин — американский киноактер, режиссер, сценарист.

Кроме того, в некоторых западных стране 16 апреля отмечают Всемирный день голоса. Инициатива праздника появилась в 1999 году. Мероприятия включают акции по распространению знаний о здоровье и феномене голоса, чтобы научиться правильно заботиться о нем.

Идея посвятить голосу особый день в календаре принадлежит Бразильскому обществу ларингологии и голоса. Медики в этот день призывают всех, кто использует свой голос для бизнеса или для удовольствия, научиться заботиться о нем и оказывать поддержку исследованиям в области физиологии голоса — инструмента образования и повседневной работы примерно 30% всего работающего населения.

Напомним, что 15 апреля является Страстной средой для православных. В этот день грешница помазала миром ноги Христа во время его ужина в доме Симона прокаженного. Именно в среду Иуда предал Иисуса за 30 сребреников.