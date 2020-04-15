Китай проґавив шість днів, щоб запобігти пандемії коронавірусу, фото — Pixabay

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Коронавірус в Китаї міг загальмувати розповсюдження, якби влада країни швидше повідомила світу та своїм громадянам про проблему.

Китай втратив шість ключових днів, оскільки мав намір запобігти паніці, але це призвело до зараження понад двох мільйонів людей у всьому світу, пише Associated Press.

Ми могли б уникнути краху медичної системи Уханя, — зазначив епідеміолог Каліфорнійського університету Цзо-Фенг Чжан.

Ранньому попередженню хвороби завадили бюрократичні зволікання і жорсткий контроль Китаю над інформацією. Наприклад, кілька медиків, які намагалися попередити про вірус, були покарані за поширення чуток.

Агентство, посилаючись на отримані документи, відзначає, що 14 січня Національна комісія охорони здоров’я КНР провела закриту нараду, на якій обговорили ситуацію з коронавірусом. У заяві спалах захворювання назвали найбільшою проблемою з 2003 року, коли в результаті епідемії SARS (важкий гострий респіраторний синдром) померли 774 людини.

Серед регіональних органів охорони здоров’я 15 січня поширили спеціальні інструкції щодо виявлення коронавірусу нового типу, проте публічно чиновники применшували загрозу. З першою заявою голова КНР Сі Цзіньпін виступив лише 20 січня. На думку Чжана, більш раннє попередження громадськості могло скоротити число випадків зараження на дві третини.

Групи експертів, відправлені в Ухань, заявляли, що докази про ймовірніст передачі вірусу від людини до людини відсутні. При цьому медики розповідали, що було багато ознак, що вказують на зворотне.

Наприклад, заражені пацієнти заявляли, що не контактували з ринком морепродуктів, який називали осередком поширення захворювання. Були також випадки хвороби серед медичного персоналу. В результаті впродовж двох тижнів діагностика коронавірусу практично не проводилася.

Нагадаємо, що на початку квітня розвідка США представила Білому дому секретну доповідь, в якому говорилося про те, що Китай приховує справжні масштаби епідемії. Зокрема, Пекін запідозрили в заниженні як загального числа випадків зараження, так і кількості померлих від інфекції.