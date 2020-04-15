В Днепре коммунальщики заблокировали траншеей вход в церковь, нарушившую карантин, фото — Лысенко

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Ракурс

Карантин в Днепре решили обеспечивать оригинальным способом. После того, как в Вербное воскресенье храм в одном из микрорайонов города попал в новости, мэрия кардинально ограничила доступ к нему прихожан — вход в церковь перекопали.

Все потому, что в минувшее воскресенье в церкви на улице Паникахи прихожан причащали с одной ложки, в том числе и детей. Городские власти заявили, что церковники таким образом нарушили решение Киева и городского совета о карантинных мероприятиях.

Храм наказали не штрафом, но оригинально. Заместитель мэра Днепра Михаил Лысенко написал в Фейсбук, что «технический дух водоканала» сообщил ему: скорее всего вдоль этого храма на глубине в полтора метра начала протекать труба. Поэтому коммунальщики решили ее раскопать эту трубу. В результате появилась траншея вдоль въезда и входов в храм.

Кроме того, по словам заместителя мэра, в траншее внезапно нашли и снаряд Второй мировой войны. Траншею пришлось защитить, вызвать спасателей, чтобы те обследовали территорию.

Чиновник написал, что во время всех этих манипуляций женщины возле храма вели себя агрессивно и бросали землю в коммунальщиков и спасателей.

Ранее на нарушение карантина в этой церкви отреагировал и мэр Днепра Борис Филатов. Он пригрозил, что священнослужителей будут не просто штрафовать, но и отключат церкви от коммуникаций.

Подобные случаи в Украине были нередки. Несмотря на то, что в Украине усилили режим карантина и категорически не рекомендуют людям выходить из своих домов, многие верующих по случаю Вербного воскресенья пошли в церкви, чтобы освятить веточки вербы. В столице центром распространения коронавируса стала Киево-Печерская лавра.