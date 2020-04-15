Карантин у Дніпрі: комунальники заблокували траншеєю вхід до церкви-порушниці, фото — М.Лисенко

https://racurs.ua/ua/n136788-u-dnipri-vhid-do-cerkvy-porushnyci-karantynu-zablokuvaly-transheieu-foto.html

Ракурс

Карантин у Дніпрі вирішили забезпечувати оригінальним способом. Після того, як у Вербну неділю храм в одному з мікрорайонів міста потрапив у новини, мерія кардинально обмежила доступ до нього прихожан — вхід до церкви перекопали.

Усе через те, що минулої неділі в церкві на вулиці Панікахи парафіян причащали з однієї ложки, в тому числі й дітей. Міська влада заявила, що церковники таким чином порушили рішення Києва і міської ради про карантинні заходи.

Храм покарали не штрафом, але оригінально. Заступник мера Дніпра Михайло Лисенко написав у Фейсбук, що «технічний дух водоканалу» повідомив йому: швидше за все уздовж цього храму на глибині в півтора метра почала протікати труба. Тому комунальники вирішили її розкопати цю трубу. У результаті з’явилася траншея вздовж в’їзду та входів в храм.

Крім того, за словами заступника мера, раптом в траншеї знайшли снаряд Другої світової війни. Траншею довелося захистити, викликати рятувальників, щоб ті обстежили територію.

Посадовець написав, що під час усіх цих маніпуляцій жінки біля храму вели себе агресивно і кидали грудки землі в комунальників та рятувальників.

Раніше на порушення карантину в цій церкві відреагував і мер Дніпра Борис Філатов. Він пригрозив, що священнослужителів будуть не просто штрафувати, але й відключать церкви від комунікацій.

Подібні випадки в Україні були непоодинокими. Незважаючи на те, що в Україні посилили режим карантину і категорично не рекомендують людям виходити зі своїх будинків, чимало вірян з нагоди Вербної неділі пішли в церкві, щоб освятити гілочки верби. У столиці осередком розповсюдження коронавірусу стала Києво-Печерська лавра.