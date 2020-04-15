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Коронавірус підкосив нардепа Новинського. Фото: LB.ua
Коронавірус підкосив нардепа Новинського, який регулярно відвідував Києво-Печерську лавруhttps://racurs.ua/ua/n136778-koronavirus-pidkosyv-nardepa-novynskogo-yakyy-regulyarno-vidviduvav-kyievo-pechersku-lavru.htmlРакурс
Коронавірус SARS-CoV-2 діагностований у позафракційного народного депутата України Вадима Новинського. Він здав аналізи і тест на коронавірус дав позитивний результат.
Стан нардепа задовільний, температура 36,8. Симптоми захворювання не проявляються. Про це сам нардеп написав на своїй сторінці в Facebook.
За його словами, він вирішив оголосити про це сам, «щоб уникнути різного роду пересудів і спекуляцій». Новинський зазначив, що зробив комп’ютерну томографію легень, яка не виявила відхилень від норми. Проводитиметься повторне тестування на COVID-19, щоб підтвердити діагноз. До того моменту лікарі порадили йому провести декілька днів у стаціонарі під наглядом медпрацівників.
Нардеп додав, що він має намір дотримуватися усіх рекомендацій лікарів і режиму ізоляції, навіть якщо діагноз не підтвердиться.
Усі, з ким я контактував останнім часом, також пройдуть ретельне тестування, — додав нардеп і побажав усім міцного здоров’я.
Відомо, що Новинський часто відвідує Києво-Печерську лавру і є активним прихильником Української православної церкви Московського патріархату. Тим часом у лаврі зафіксовано вже майже 100 випадків інфікування, з них два — летальні.
Як повідомлялося, за останню добу у Києві кількість інфікованих збільшилася на 61 людину. Серед нових випадків інфікування один зареєстрований у Києво-Печерській лаврі, також звідти госпіталізували одну черницю і двох учнів семінарії.
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