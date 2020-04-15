Коронавирус подкосил нардепа Новинского. Фото: LB.ua

https://racurs.ua/n136778-koronavirus-podkosil-nardepa-novinskogo-regulyarno-poseschauschego-kievo-pecherskuu-lavru.html

Ракурс

Коронавирус SARS-CoV-2 диагностирован у внефракционного народного депутата Украины Вадима Новинского. Он сдал анализы и тест на коронавирус дал положительный результат.

Состояние нардепа удовлетворительное, температура 36,8. Симптомы заболевания не проявляются. Об этом сам нардеп написал на своей странице в Facebook.

По его словам, он решил объявить об этом сам «во избежание разного рода кривотолков и спекуляций». Новинский отметил, что сделал компьютерную томографию легких, которая не выявила отклонений от нормы. Будет проводиться повторное тестирование на COVID-19, чтобы подтвердить диагноз. До того момента врачи посоветовали ему провести несколько дней в стационаре под наблюдением медсотрудников.

Нардеп добавил, что он намерен соблюдать все рекомендации врачей и режим изоляции, даже если диагноз не подтвердится.

Все, с кем я контактировал в последнее время, также пройдут тщательное тестирование, — добавил нардеп и пожелал всем крепкого здоровья.

Известно, что Новинский часто посещает Киево-Печерскую лавру и является активным сторонником Украинской православной церкви Московского патриархата. Тем временем в лавре зафиксировано уже почти 100 случаев инфицирования, из них два — летальные.

Как сообщалось, за последние сутки в Киеве количество инфицированных увеличилось на 61 человека. Среди новых случаев инфицирования один зарегистрирован в Киево-Печерской лавре, также оттуда госпитализировали одну монахиню и двух учеников семинарии.