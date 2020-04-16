В Кабмине подтвердили, что обмен пленными состоится до Пасхи. Фото: DW

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Обмен пленными с террористами ЛНР и ДНР состоится в ближайшие рабочие дни, украинцы вернутся из ОРДЛО до Пасхи.

Обмен планируется до конца рабочей недели, то есть уже сегодня или в пятницу. Об этом рассказал министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников, передает «Интерфакс-Украина».

По его словам, на сегодняшний день, у них есть «более четкая уверенность, что это произойдет до Пасхи». Также украинская сторона старается максимально ускорить процесс и сделать все, что зависит от нее.

О заключительном этапе данного процесса обмена, по словам Резникова, сообщила и Хайди Грау, которая представляет ОБСЕ в Минском процессе и является координатором процесса взаимного освобождения. По ее словам, все стороны дали ей подтверждение, что основные базовые вещи, о которых договорились на заседании Трехсторонней контактной группы, достигнуты.

Министр отметил, что обмен пленными может пройти в двух местах из-за того, что на границе с неподконтрольными территориями были введены ограничения в связи с эпидемией коронавируса. После обмена всех украинцев повезут на обсервацию на 14 дней.

Места для обсервации уже подготовлены, обеспечены местными администрациями. Там наши освобожденные граждане будут обеспечены уходом, медицинским контролем, питанием, одеждой и средствами связи для общения с родными и близкими хотя бы по видеосвязи, — отметил Резников.

Напомним, ранее сообщалось, что обмен удерживаемыми лицами запланирован на 16.00 четверга, 16 апреля.