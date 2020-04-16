Погода в Украине. Фото: Pexels

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Погода в Украине 16 апреля будет теплой, но ветреной. Сегодня синоптики обещают штормовой ветер.

Порывы ветра будут достигать 17−22 м/с, что соответствует первому уровню опасности. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Штормовой ветер 17−22 м/с ожидается по всей территории Украины. Спасатели призвали быть осторожными и соблюдать основные рекомендации при сильном ветре:

все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев

в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;

избегать нахождения вблизи крупных деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Кроме того, по данным Гидрометцентра, ночью 16 апреля в восточных областях и 17 апреля на севере страны на поверхности почвы ожидаются заморозки 0−3° (первый уровень опасности, желтый).

Тем временем днем 16 апреля температура воздуха в Украине поднимется до +18−20°, без осадков. Прохладнее будет только на севере страны — там столбики термометров покажут 11−14° тепла.

Напомним, ранее в Карпатах выпал метр снега. Посреди весны горы оказались покрыты шапками снега, а местные жители опубликовали фото и видео необычной весенней погоды.