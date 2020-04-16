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Погода в Украине. Фото: Pexels
Погода в Украине: синоптики предупреждают о штормовом ветре до 22 м/с (КАРТА)https://racurs.ua/n136820-pogoda-v-ukraine-sinoptiki-preduprejdaut-o-shtormovom-vetre-do-22-m-s-karta.htmlРакурс
Погода в Украине 16 апреля будет теплой, но ветреной. Сегодня синоптики обещают штормовой ветер.
Порывы ветра будут достигать 17−22 м/с, что соответствует первому уровню опасности. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
Штормовой ветер 17−22 м/с ожидается по всей территории Украины. Спасатели призвали быть осторожными и соблюдать основные рекомендации при сильном ветре:
- все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
- если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев
- в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;
- избегать нахождения вблизи крупных деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.
Кроме того, по данным Гидрометцентра, ночью 16 апреля в восточных областях и 17 апреля на севере страны на поверхности почвы ожидаются заморозки 0−3° (первый уровень опасности, желтый).
Тем временем днем 16 апреля температура воздуха в Украине поднимется до +18−20°, без осадков. Прохладнее будет только на севере страны — там столбики термометров покажут 11−14° тепла.
Напомним, ранее в Карпатах выпал метр снега. Посреди весны горы оказались покрыты шапками снега, а местные жители опубликовали фото и видео необычной весенней погоды.
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