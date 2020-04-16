Карта распространения коронавируса SARS-Cov-2

https://racurs.ua/n136821-koronavirusom-inficirovany-bolee-2-mln-chelovek-v-polshe-iz-za-covid-19-mogut-otmenit-vybory.html

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Коронавирусом в мире инфицированы уже 2 млн 64 тыс. человек. 137 тыс. инфицированных умерли.

Больше всего зараженных сейчас в США — более 644 тыс. Об этом свидетельствуют данные с сервиса для отслеживания распространения коронавируса от Центра системных исследований при Университете Джона Хопкинса.

На втором месте Испания — там уже более 180 тыс. зараженных. Италия на третьем месте — 165 тыс. больных. Во Франции и Германии — 134 тыс. заражений, в Великобритании — 99 тыс. 489, в Китае — 83 тыс., в Иране — 79 тыс. 398, в Турции — 69 тыс. 392.

От коронавируса умерло уже 137 тыс. 20 человек. Больше всего погибших в США — более 32 тыс. смертей, в Италии — 21 тыс. 645 летальных случаев, в Испании 18 тыс. 812 смертей, во Франции — 17 тыс. 167.

С каждым днем растет количество погибших в Америке. За последние сутки там зафиксировали 30 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, а погибших от COVID-19 стало на 2 тыс. 532 человека больше.

Карта распространения коронавируса SARS-Cov-2 (обновляется)

Мэр Лос-Анджелеса Эрик Гарсетти сообщил о введении запрета на массовые мероприятия в городе до конца 2020 года из-за эпидемии коронавируса. В частности, запрет затронет концерты и спортивные мероприятия. Отменят такие ограничения в случае изобретения вакцины от коронавируса.

Тем временем в Польше из-за коронавируса правящая партия «Право и справедливость» внесла в Сейм проект изменений в Конституцию, который предусматривает продление президентского срока Анджея Дуды до 7 лет и отмену президентских выборов, намеченных на 10 мая, пишет Polskie radio.