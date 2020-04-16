Volkswagen. Фото: Novinite.com

https://racurs.ua/ua/n136823-kompaniya-volkswagen-vyrishyla-vidnovyty-vypusk-avtomobiliv.html

Ракурс

Німецька компанія Volkswagen прийняла рішення про відновлення випуску автомобілів після вимушеної зупинки виробництва у зв’язку з пандемією коронавірусу.

Уже 20 квітня розпочнеться збірка електрокарів ID3 ​​на заводі в німецькому місті Цвіккау. Раніше старт випуску електромобілів на цьому підприємстві був запланований на листопад 2020 року. До 2022 року планується випустити 22 млн електрокарів, повідомляє DW.

Заводи компанії у Вольфсбурзі, Емдені і Ганновері відновлять роботу 27 квітня.

Також відновлять випуск автомобілів і заводи Volkswagen, які знаходяться за межами Німеччини. Завод у Братиславі (Словаччина) почне випуск автомобілів 20 квітня, а 27 квітня почнуть роботу заводи марки у Росії, Португалії, Іспанії та США.

У травні Volkswagen планує відновити роботу своїх підприємств у Бразилії, Аргентині, Мексиці та ПАР.

Як раніше писав «Ракурс», компанія Volkswagen у лютому презентувала модель Caddy четвертої генерації. Автомобіль побудований на модульній архітектурі MQB. Новинка обладнана великим дисплеєм мультимедійної системи у салоні, а також отримала нову приладову панель.