Дезінфекція будинків у Києві. Фото: 24 Канал

https://racurs.ua/ua/n136849-klychko-pokazav-yak-u-kyievi-dezinfikuut-budynky-z-hvorymy-na-koronavirus-meshkancyamy-video.html

Ракурс

Коронавірус у Києві станом на 16 квітня діагностований вже у 644 осіб. У Києві проводиться посилена санітарна обробка парків та багатоквартирних будинків, де мешкають хворі на коронавірус або особи, які перебувають на самоізоляції.

Дезінфекцію у будинках, де є хворі на коронавірус, проводять рятувальники. Вони використовують спецзасоби, які рекомендовані фахівцями Всесвітньої організації охорони здоров’я. Про це розповів під час онлайн-брифінгу 16 квітня мер Києва Віталій Кличко.

Він також розповів, що їздив на одну з таких дезінфекцій, та показав відео, як відбувається санітарна обробка. На відео видно, що до будинку приїжджає машина рятувальної служби з дезінфікуючим засобом. Рятувальники одягнуті у захисні костюми. Працівники рятувальних служб зазначили, що інколи виникають труднощі з потраплянням до будівлі, адже мешканців іноді не попереджають про дезінфекцію, а вони потім відмовляються допускати рятувальників до будинку.

Обробка відбувається гіпохлоритом натрію. Зазначається, що саме цей розчин використовували в Ухані для обробки приміщень. Наразі для дезінфекції під’їздів та парків використали понад 100 тонн гіпохлориту. Посилене прибирання проводиться навіть у тих будинках, де немає випадків інфікування, але є особи, які перебувають на самоізоляції.

Як писав «Ракурс», у Києві вже зафіксовано 644 випадки коронавірусу SARS-CoV-2. За минулу добу ця кількість збільшилася на 32 особи, серед них 11 жінок, 20 чоловіків та дворічна дівчинка.