У Києві триває епідемія коронавірусу, фото: «Ракурс»

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Ракурс

У Києві вже зафіксовано 644 випадки коронавірусу SARS-CoV-2. За минулу добу ця кількість збільшилася на 32 особи, серед них 11 жінок, 20 чоловіків та дворічна дівчинка.

Трьох з них госпіталізували, інші перебувають на самоізоляції під наглядом медиків. Про це у своєму сьогоднішньому відеозверненні повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Також за добу від коронавірусу померла одна людина. Таким чином, кількість жертв коронавірусу в Києві вже сягнула 12 осіб. Ще 12 людей одужали.

Випадки захворювань коронавірусом зафіксовані в Іонинському монастирі Києва. Там сьогодні працюють санітарні лікарі.

І ми розглядаємо питання закриття його на карантин, — наголосив Кличко.

Також тривають протиепідемічні заходи у Києво-Печерській лаврі, яку закрили на карантин.

Зокрема, медики контролюють стан хворих з легкою формою вірусу, які перебувають на самоізоляції на території лаври, зазначає Кличко.

Усіх служителів оглядають щодня, за необхідності — госпіталізують. Вчора відібрали ще 32 зразки на тестування і відправили в лабораторію. Результати тестів мають бути сьогодні, — повідомив мер Києва.





Нагадаємо, в Україні вже офіційно підтверджено понад 4,1 тис. випадків коронавірусу.