В Україні коронавірусом заразилися понад 4 тис. осіб, 116 пацієнтів померлиhttps://racurs.ua/ua/n136826-v-ukrayini-koronavirusom-zarazylysya-ponad-4-tys-osib-116-paciientiv-pomerly.htmlРакурс
Коронавірус в Україні зафіксовано вже у 4 тис. 161 особи. Лише за останню добу підтверджено 397 випадків зараження COVID-19. Серед заражених 29 дітей і 104 медпрацівників.
Госпіталізовано 87 осіб, із яких троє дітей і 12 медпрацівників. Всього за добу 43 людини вилікувалися від COVID-19, у тому числі один медпрацівник. Вісім осіб за добу померли, повідомив під час сьогоднішнього брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
Також за добу було проведено 4 тис. 475 тестів на коронавірус. За увесь час в Україні від коронавірусу вилікувалися 186 осіб і зафіксовано 116 смертей.
Найбільше випадків зараження за останню добу було у Чернівецькій області. Коронавірусом там заразилися 73 людини.
Наразі коронавірус виявлений у наступних областях:
- Вінницька область — 279 випадків;
- Волинська область — 109 випадків;
- Дніпропетровська область — 78 випадків;
- Донецька область — 12 випадків;
- Житомирська область — 162 випадки;
- Закарпаття — 116 випадків;
- Запорізька область — 115 випадків;
- Івано-Франківська область — 401 випадок;
- Кіровоградська область — 198 випадків;
- Київ — 644 випадків;
- Київська область — 234 випадків;
- Львівська область — 166 випадків;
- Луганська область — 4 випадків;
- Миколаївська область — 22 випадки;
- Одеська область — 73 випадки;
- Полтавська область — 27 випадків;
- Рівненська область — 204 випадків;
- Сумська область — 80 випадків;
- Тернопільська область — 333 випадків;
- Харківська область — 40 випадків;
- Херсонська область — 44 випадків;
- Хмельницька область — 37 випадків;
- Чернівецька область — 662 випадки;
- Черкаська область — 110 випадків;
- Чернігівська область — 11 випадків.
Степанов у черговий раз попросив українців відсвяткувати Великдень вдома, уникати масових зібрань і не відвідувати на свята храми.
Також міністр повідомив, що Україна домовилася із Китаєм про телеміст, у якому візьмуть участь українські та китайські медики. Китайські лікарі готові поділитися досвідом боротьби з інфекцією.
Також запущена онлайн-платформа для консультацій медпрацівників реанімаційних відділень медзакладів, у яких знаходяться хворі на COVID-19. За вчорашній день до платформи підключилися 100 лікарень. Найближчим часом повинні підключитися усі медустанови.