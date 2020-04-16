Коронавірус в Україні. Фото: Ракурс

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Коронавірус в Україні зафіксовано вже у 4 тис. 161 особи. Лише за останню добу підтверджено 397 випадків зараження COVID-19. Серед заражених 29 дітей і 104 медпрацівників.

Госпіталізовано 87 осіб, із яких троє дітей і 12 медпрацівників. Всього за добу 43 людини вилікувалися від COVID-19, у тому числі один медпрацівник. Вісім осіб за добу померли, повідомив під час сьогоднішнього брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Також за добу було проведено 4 тис. 475 тестів на коронавірус. За увесь час в Україні від коронавірусу вилікувалися 186 осіб і зафіксовано 116 смертей.

Найбільше випадків зараження за останню добу було у Чернівецькій області. Коронавірусом там заразилися 73 людини.

Наразі коронавірус виявлений у наступних областях:

Вінницька область — 279 випадків;

Волинська область — 109 випадків;

Дніпропетровська область — 78 випадків;

Донецька область — 12 випадків;

Житомирська область — 162 випадки;

Закарпаття — 116 випадків;

Запорізька область — 115 випадків;

Івано-Франківська область — 401 випадок;

Кіровоградська область — 198 випадків;

Київ — 644 випадків;

Київська область — 234 випадків;

Львівська область — 166 випадків;

Луганська область — 4 випадків;

Миколаївська область — 22 випадки;

Одеська область — 73 випадки;

Полтавська область — 27 випадків;

Рівненська область — 204 випадків;

Сумська область — 80 випадків;

Тернопільська область — 333 випадків;

Харківська область — 40 випадків;

Херсонська область — 44 випадків;

Хмельницька область — 37 випадків;

Чернівецька область — 662 випадки;

Черкаська область — 110 випадків;

Чернігівська область — 11 випадків.

Степанов у черговий раз попросив українців відсвяткувати Великдень вдома, уникати масових зібрань і не відвідувати на свята храми.

Також міністр повідомив, що Україна домовилася із Китаєм про телеміст, у якому візьмуть участь українські та китайські медики. Китайські лікарі готові поділитися досвідом боротьби з інфекцією.

Також запущена онлайн-платформа для консультацій медпрацівників реанімаційних відділень медзакладів, у яких знаходяться хворі на COVID-19. За вчорашній день до платформи підключилися 100 лікарень. Найближчим часом повинні підключитися усі медустанови.