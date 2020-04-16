Коронавирус в Украине. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/n136826-v-ukraine-koronavirusom-zarazilis-bolee-4-tys-chelovek-116-chelovek-umerli.html

Ракурс

Коронавирус в Украине зафиксирован уже у 4 тыс. 161 человека. Лишь за последние сутки подтверждены 397 случаев заражения COVID-19. Среди зараженных 29 детей и 104 медработников.

Госпитализированы 87 человек, из которых трое детей и 12 медработников. Всего за сутки 43 человека излечились от COVID-19, в том числе один медработник. Восемь человек за сутки умерли, сообщил во время сегодняшнего брифинга министр здравоохранения Максим Степанов.

Также за сутки было проведено 4 тыс. 475 тестов на коронавирус. За все время в Украине от коронавируса излечились 186 человек и зафиксированы 116 смертей.

Больше всего случаев заражения за последние сутки было в Черновицкой области. Коронавирусом там заразились 73 человека.

В настоящее время коронавирус обнаружен в следующих областях:

Винницкая область — 279 случаев;

Волынская область — 109 случаев;

Днепропетровская область — 78 случаев;

Донецкая область — 12 случаев;

Житомирская область — 162 случая;

Закарпатье — 116 случаев;

Запорожская область — 115 случаев;

Ивано-Франковская область — 401 случай;

Кировоградская область — 198 случаев;

Киев — 644 случаев;

Киевская область — 234 случаев;

Львовская область — 166 случаев;

Луганская область — 4 случаев;

Николаевская область — 22 случая;

Одесская область — 73 случаев;

Полтавская область — 27 случаев;

Ровенская область — 204 случаев;

Сумская область — 80 случаев;

Тернопольская область — 333 случаев;

Харьковская область — 40 случаев;

Херсонская область — 44 случаев;

Хмельницкая область — 37 случаев;

Черновицкая область — 662 случая;

Черкасская область — 110 случаев;

Черниговская область — 11 случаев.

Степанов в очередной раз попросил украинцев отметить Пасху дома, избегать массовых собраний и не посещать на праздники храмы.

Также министр сообщил, что Украина договорилась с Китаем о телемосте, в котором примут участие украинские и китайские медики. Китайские врачи готовы поделиться опытом борьбы с инфекцией.

Также запущена онлайн-платформа для консультаций медработников реанимационных отделений медучреждений, в которых находятся больные COVID-19. За вчерашний день к платформе подключились 100 больниц. В ближайшее время должны подключиться все медучреждения.