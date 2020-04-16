В Украине коронавирусом заразились более 4 тыс. человек, 116 пациентов умерлиhttps://racurs.ua/n136826-v-ukraine-koronavirusom-zarazilis-bolee-4-tys-chelovek-116-chelovek-umerli.htmlРакурс
Коронавирус в Украине зафиксирован уже у 4 тыс. 161 человека. Лишь за последние сутки подтверждены 397 случаев заражения COVID-19. Среди зараженных 29 детей и 104 медработников.
Госпитализированы 87 человек, из которых трое детей и 12 медработников. Всего за сутки 43 человека излечились от COVID-19, в том числе один медработник. Восемь человек за сутки умерли, сообщил во время сегодняшнего брифинга министр здравоохранения Максим Степанов.
Также за сутки было проведено 4 тыс. 475 тестов на коронавирус. За все время в Украине от коронавируса излечились 186 человек и зафиксированы 116 смертей.
Больше всего случаев заражения за последние сутки было в Черновицкой области. Коронавирусом там заразились 73 человека.
В настоящее время коронавирус обнаружен в следующих областях:
- Винницкая область — 279 случаев;
- Волынская область — 109 случаев;
- Днепропетровская область — 78 случаев;
- Донецкая область — 12 случаев;
- Житомирская область — 162 случая;
- Закарпатье — 116 случаев;
- Запорожская область — 115 случаев;
- Ивано-Франковская область — 401 случай;
- Кировоградская область — 198 случаев;
- Киев — 644 случаев;
- Киевская область — 234 случаев;
- Львовская область — 166 случаев;
- Луганская область — 4 случаев;
- Николаевская область — 22 случая;
- Одесская область — 73 случаев;
- Полтавская область — 27 случаев;
- Ровенская область — 204 случаев;
- Сумская область — 80 случаев;
- Тернопольская область — 333 случаев;
- Харьковская область — 40 случаев;
- Херсонская область — 44 случаев;
- Хмельницкая область — 37 случаев;
- Черновицкая область — 662 случая;
- Черкасская область — 110 случаев;
- Черниговская область — 11 случаев.
Степанов в очередной раз попросил украинцев отметить Пасху дома, избегать массовых собраний и не посещать на праздники храмы.
Также министр сообщил, что Украина договорилась с Китаем о телемосте, в котором примут участие украинские и китайские медики. Китайские врачи готовы поделиться опытом борьбы с инфекцией.
Также запущена онлайн-платформа для консультаций медработников реанимационных отделений медучреждений, в которых находятся больные COVID-19. За вчерашний день к платформе подключились 100 больниц. В ближайшее время должны подключиться все медучреждения.