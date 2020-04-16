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Коронавирус в Украине. Фото: Ракурс

В Украине коронавирусом заразились более 4 тыс. человек, 116 пациентов умерли

16 апр 2020, 10:11
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Коронавирус в Украине зафиксирован уже у 4 тыс. 161 человека. Лишь за последние сутки подтверждены 397 случаев заражения COVID-19. Среди зараженных 29 детей и 104 медработников.

Госпитализированы 87 человек, из которых трое детей и 12 медработников. Всего за сутки 43 человека излечились от COVID-19, в том числе один медработник. Восемь человек за сутки умерли, сообщил во время сегодняшнего брифинга министр здравоохранения Максим Степанов.

Также за сутки было проведено 4 тыс. 475 тестов на коронавирус. За все время в Украине от коронавируса излечились 186 человек и зафиксированы 116 смертей.

Больше всего случаев заражения за последние сутки было в Черновицкой области. Коронавирусом там заразились 73 человека.

В настоящее время коронавирус обнаружен в следующих областях:

  • Винницкая область — 279 случаев;
  • Волынская область — 109 случаев;
  • Днепропетровская область — 78 случаев;
  • Донецкая область — 12 случаев;
  • Житомирская область — 162 случая;
  • Закарпатье — 116 случаев;
  • Запорожская область — 115 случаев;
  • Ивано-Франковская область — 401 случай;
  • Кировоградская область — 198 случаев;
  • Киев — 644 случаев;
  • Киевская область — 234 случаев;
  • Львовская область — 166 случаев;
  • Луганская область — 4 случаев;
  • Николаевская область — 22 случая;
  • Одесская область — 73 случаев;
  • Полтавская область — 27 случаев;
  • Ровенская область — 204 случаев;
  • Сумская область — 80 случаев;
  • Тернопольская область — 333 случаев;
  • Харьковская область — 40 случаев;
  • Херсонская область — 44 случаев;
  • Хмельницкая область — 37 случаев;
  • Черновицкая область — 662 случая;
  • Черкасская область — 110 случаев;
  • Черниговская область — 11 случаев.

Степанов в очередной раз попросил украинцев отметить Пасху дома, избегать массовых собраний и не посещать на праздники храмы.



Также министр сообщил, что Украина договорилась с Китаем о телемосте, в котором примут участие украинские и китайские медики. Китайские врачи готовы поделиться опытом борьбы с инфекцией.

Также запущена онлайн-платформа для консультаций медработников реанимационных отделений медучреждений, в которых находятся больные COVID-19. За вчерашний день к платформе подключились 100 больниц. В ближайшее время должны подключиться все медучреждения.

Источник: Ракурс


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