Обмен пленными: террористы вернули девять украинцев, появились первые фото и видео

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Ракурс

Обмен пленными сегодня состоялся на КПВВ «Майорск» в рамках третьего этапа взаимного освобождения граждан по формуле «всех на всех». Об этом в Фейсбуке написала омбудсмен Людмила Денисова.

В частности, среди них — Виктор Шайдов. Он военнослужащий ВСУ. Попал в плен и незаконно удерживался на временно оккупированной территории Донецкой области с 2019 года, — сообщила Денисова.

По словам украинского омбудсмена, 16 апреля домой вернутся 19 граждан Украины, которые незаконно удерживались на временно оккупированных территориях Донбасса. Денисова добавила, что карантинные ограничения существенно повлияли на тяжелый переговорный процесс.

По сообщениям СМИ, Украина в ответ передала террористам 10 человек.

Сейчас на бывших пленников террористов ждет обсервация в специально определенном для этого месте. Их обеспечат медицинским контролем, питанием, одеждой и средствами связи.