Обмін полоненими: терористи повернули дев’ятьох українців, з’явилося перше фото

https://racurs.ua/ua/n136825-obmin-polonenymy-do-ukrayiny-povernulysya-dev-yat-branciv-terorystiv-foto.html

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Обмін полоненими сьогодні відбувся на КПВВ «Майорськ» в рамках третього етапу взаємного звільнення громадян по формулі «всіх на всіх». Про це у Фейсбук написала омбудсмен Людмила Денісова.

Зокрема, серед них — Віктор Шайдов. Він військовослужбовець ЗСУ. Потрапив у полон та незаконно утримувався на тимчасово окупованій території Донецької області з 2019 року, — зауважила Денісова.

За словами українського омбудсмена, 16 квітня додому повернуться 19 громадян України, які незаконно утримувалися на тимчасово окупованих територіях Донбасу. Денісова додала, що карантині обмеження суттєво вплинули на переговорний процес.

За повідомленнями ЗМІ, Україна у відповідь передала терористам 10 осіб.

Зараз на колишніх бранців терористів чекає обсервація у спеціально визначеному для цього місці. Їх забезпечать медичним контролем, харчуванням, одягом і засобами зв’язку.