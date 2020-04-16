https://racurs.ua/ua/n136839-zelenskyy-proveryaet-stroytelstvo-voennogo-gorodka-na-zakarpate-vydeo.html

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Володимир Зеленський, президент України, прилетів сьогодні до Закарпатської області з робочим візитом.

В рамках робочого візиту Зеленський вирішив перевірити, як йде будівництво військового містечка для 128-ї окремої гірничо-штурмової бригади в Ужгороді. Трансляцію вела прес-служба Офісу президента.

Зеленському показали саме будівництво, а після привели в приміщення гарячого цеху, де готується їжа для військовослужбовців. Зокрема, показали окремі приміщення для приготування м’ясних, борошняних виробів. Після цього Зеленському показали казарми, де живуть військовослужбовці і розповіли, який меблями вони обладнані.

Головне, щоб людським умовам відповідали, — заявив Зеленський на коментар про те, що всі приміщення відповідають прийнятим нормам.





Як повідомлялося, раніше літак президента приземлився в Ужгороді. Повідомлялося, що Зеленський спочатку планував представити нового голову Закарпатської облдержадміністрації Олексія Петрова, затвердженого нещодавно урядом. Проте згодом з’явилася інформація, що президент може не представляти сьогодні Петрова, оскільки «закралися сумніви щодо кандидатури».