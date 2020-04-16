Володимир Зеленський (праворуч), фото: Офіс президента

https://racurs.ua/ua/n136833-zelenskyy-pryletiv-na-zakarpattya-schob-vidvidaty-taktychni-navchannya.html

Ракурс

Президент України Володимир Зеленський сьогодні прилетів у Закарпатську область.

Літак президента приземлився в Ужгороді. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив закарпатський журналіст Віталій Глагола.

Ніде офіційних анонсів візиту не було, про програму на території Закарпаття не повідомлялося, — зазначив Глагола.

За інформацією джерел журналіста, Зеленський спочатку планував представити нового голову Закарпатської облдержадміністрації Олексія Петрова, затвердженого нещодавно урядом. Однак згодом з’явилася інформація, що президент може не представляти сьогодні Петрова, оскільки «закралися сумніви щодо кандидатури».

Петров — офіцер спецслужб, генерал-майор, з 2019 року очолював Управління СБУ в Кіровоградській області.

Про візит Зеленського на Закарпаття повідомляє також прес-служба Офісу президента. Там зазначають, що президент ознайомиться зі станом будівництва військового містечка для розміщення підрозділів 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади, а також спостерігатиме за проведенням ротного тактичного навчання з ротно-тактичними групами 80-ї окремої десантно-штурмової бригади.

Нагадаємо, Зеленський нещодавно побував на Донбасі, де перевірив передові позиції ЗСУ.