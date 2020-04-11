Володимир Зеленський на Донбасі. Фото: Telegram

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Ракурс

Президент України Володимир Зеленський на Донбасі сьогодні, 11 квітня, у рамках своєї робочої поїздки в зону проведення Операції об'єднаних сил відвідав ділянку розведення військ № 3 у районі Петрівського.

Зеленський ознайомився з оперативною обстановкою на даній ділянці. Військові доповіли президенту, що останнім часом на даній ділянці лінії розмежування обстановка спокійна і контрольована, повідомляє прес-служба Офісу президента.

Зеленський заявив, що розведення сил мало позитивний результат і обстріли на даній ділянці лінії розмежування припинилися. Президент додав, що керівництво України працює над узгодженням нових ділянок розведення військ, а також висловив надію, що незабаром на Донбасі настане мир.

Військові також показали президенту, як ведеться спостереження за переміщенням сил противника.

Як раніше писав «Ракурс», Зеленський перевірив у Донецькій області наметове містечко для лікування військовослужбовців, які заразилися коронавірусом.