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Ракурс
Володимир Зеленський на Донбасі. Фото: Telegram

Зеленський перевірив передові позиції ЗСУ на Донбасі (ФОТО)

11 кві 2020, 17:36
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Президент України Володимир Зеленський на Донбасі сьогодні, 11 квітня, у рамках своєї робочої поїздки в зону проведення Операції об'єднаних сил відвідав ділянку розведення військ № 3 у районі Петрівського.

Зеленський ознайомився з оперативною обстановкою на даній ділянці. Військові доповіли президенту, що останнім часом на даній ділянці лінії розмежування обстановка спокійна і контрольована, повідомляє прес-служба Офісу президента.

Володимир Зеленський на Донбасі. Фото: Офіс президентаЗеленський заявив, що розведення сил мало позитивний результат і обстріли на даній ділянці лінії розмежування припинилися. Президент додав, що керівництво України працює над узгодженням нових ділянок розведення військ, а також висловив надію, що незабаром на Донбасі настане мир.

Володимир Зеленський на Донбасі. Фото: Офіс президентаВійськові також показали президенту, як ведеться спостереження за переміщенням сил противника.

Як раніше писав «Ракурс», Зеленський перевірив у Донецькій області наметове містечко для лікування військовослужбовців, які заразилися коронавірусом.

Джерело: Ракурс


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