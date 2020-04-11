Зеленський перевірив передові позиції ЗСУ на Донбасі (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n136599-zelenskyy-pereviryv-peredovi-pozyciyi-zsu-na-donbasi-foto.htmlРакурс
Президент України Володимир Зеленський на Донбасі сьогодні, 11 квітня, у рамках своєї робочої поїздки в зону проведення Операції об'єднаних сил відвідав ділянку розведення військ № 3 у районі Петрівського.
Зеленський ознайомився з оперативною обстановкою на даній ділянці. Військові доповіли президенту, що останнім часом на даній ділянці лінії розмежування обстановка спокійна і контрольована, повідомляє прес-служба Офісу президента.
Зеленський заявив, що розведення сил мало позитивний результат і обстріли на даній ділянці лінії розмежування припинилися. Президент додав, що керівництво України працює над узгодженням нових ділянок розведення військ, а також висловив надію, що незабаром на Донбасі настане мир.
Військові також показали президенту, як ведеться спостереження за переміщенням сил противника.
Як раніше писав «Ракурс», Зеленський перевірив у Донецькій області наметове містечко для лікування військовослужбовців, які заразилися коронавірусом.