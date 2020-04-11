Владимир Зеленский на Донбассе. Фото: Telegram

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Ракурс

Президент Украины Владимир Зеленский на Донбассе сегодня, 11 апреля, в рамках своей рабочей поездки в зону проведения Операции объединенных сил посетил участок разведения войск № 3 в районе Петровского.

Зеленский ознакомился с оперативной обстановкой на данном участке. Военные доложили президенту, что в последнее время на данном участке линии разграничения обстановка спокойная и контролируемая, сообщает пресс-служба Офиса президента.

Зеленский заявил, что разведение сил возымело положительный результат и обстрелы на данном участке линии разграничения прекратились. Президент добавил, что руководство Украины работает над согласованием новых участков разведения войск, а также высказал надежду, что вскоре на Донбассе наступит мир.

Военные также показали президенту, как ведется наблюдение за перемещением сил противника.

Как ранее писал «Ракурс», Зеленский проверил в Донецкой области палаточный городок для лечения военнослужащих, заразившихся коронавирусом.