Пожар на автостоянке. Фото: Наш Киев

https://racurs.ua/n136598-v-harkove-na-avtostoyanke-sgoreli-pyat-avtomobiley-foto.html

Ракурс

В Харькове на автостоянке одного из гаражных кооперативов, сегодняшней ночью произошел пожар. В результате инцидента сгорели пять автомобилей.

На ликвидацию пожара в 3.18 ночи выехали два отделения спасателей Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. На момент прибытия на место пожара сотрудников ГСЧС огнем полностью были охвачены автомобили Toyota Camry 2013 года выпуска и ВАЗ 21115, сообщает пресс-служба ГСЧС в Харьковской области.

Общая площадь пожара составляла 10 кв. м. Кроме этого, частично пострадали от огня рядом припаркованные автомобили Infiniti, Nissan Juke и ВАЗ 2101.

Пожарные быстро справились с огнем, в 3.41 пожар был полностью ликвидирован. К счастью, во время пожара ни один автомобиль не взорвался.

По предварительным данным, причиной пожара мог стать поджог.

Как ранее писал «Ракурс», в Киеве подожгли автомобиль и. о. главы Государственной экологической инспекции Егора Фирсова. Автомобиль был припаркован рядом с домом, в котором проживает владелец. Фирсов предполагает, что поджог автомобиля связан с его профессиональной деятельностью.