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Ракурс
Пожар на автостоянке. Фото: Наш Киев

В Харькове на автостоянке сгорели пять автомобилей (ФОТО)

11 апр 2020, 16:53
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В Харькове на автостоянке одного из гаражных кооперативов, сегодняшней ночью произошел пожар. В результате инцидента сгорели пять автомобилей.

На ликвидацию пожара в 3.18 ночи выехали два отделения спасателей Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. На момент прибытия на место пожара сотрудников ГСЧС огнем полностью были охвачены автомобили Toyota Camry 2013 года выпуска и ВАЗ 21115, сообщает пресс-служба ГСЧС в Харьковской области.

Пожар на автостоянке в Харькове. Фото: ГСЧС

Общая площадь пожара составляла 10 кв. м. Кроме этого, частично пострадали от огня рядом припаркованные автомобили Infiniti, Nissan Juke и ВАЗ 2101.

Пожар на автостоянке в Харькове. Фото: ГСЧС

Пожарные быстро справились с огнем, в 3.41 пожар был полностью ликвидирован. К счастью, во время пожара ни один автомобиль не взорвался.

Пожар на автостоянке в Харькове. Фото: ГСЧС

По предварительным данным, причиной пожара мог стать поджог.

Пожар на автостоянке в Харькове. Фото: ГСЧС

Как ранее писал «Ракурс», в Киеве подожгли автомобиль и. о. главы Государственной экологической инспекции Егора Фирсова. Автомобиль был припаркован рядом с домом, в котором проживает владелец. Фирсов предполагает, что поджог автомобиля связан с его профессиональной деятельностью.

Источник: Ракурс


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