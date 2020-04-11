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Ракурс
В Запорожье обрушился первый этаж многоквартирного дома. Фото: zp.dsns.gov.ua

В Запорожье обрушился первый этаж многоквартирного дома (ФОТО)

11 апр 2020, 16:10
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В Запорожье сегодня в обед произошло чрезвычайное происшествие. В многоквартирном трехэтажном доме, расположенном на улице Павлокичкаской, обрушились конструкции в нежилом помещении на первом этаже с последующим обрушением в подвал.

Прибывшие на место происшествия спасатели эвакуировали из дома 15 человек, остальные жильцы покинули здание самостоятельно, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Запорожской области.

В Запорожье обрушился первый этаж многоквартирного дома. Фото: zp.dsns.gov.ua

В Запорожье обрушился первый этаж многоквартирного дома. Фото: zp.dsns.gov.ua

В результате обрушения конструкций на первом этаже под угрозой оказались жильцы квартир на втором и третьем этажах. Спасатели оградили место происшествия и контролируют периметр.

В Запорожье обрушился первый этаж многоквартирного дома. Фото: zp.dsns.gov.ua

На место происшествия прибыли сотрудники полиции и работники газовой службы, которые перекрыли газоснабжение во избежание взрыва газа.

В Запорожье обрушился первый этаж многоквартирного дома. Фото: zp.dsns.gov.ua

Причина обрушения устанавливается. Пострадавших в результате инцидента нет. Местная власть занимается решением вопроса обеспечения временным местом жительства жильцов аварийного дома на время проведения ремонтных работ.

В Запорожье обрушился первый этаж многоквартирного дома. Фото: zp.dsns.gov.ua

Как ранее писал «Ракурс», в центре Одессы обрушился старинный дом, в котором проходили ремонтные работы. В результате происшествия никто не пострадал.

Источник: Ракурс


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